Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ben de 'Günaydın' derim
|18 Eylül 2021 15:27
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Günaydın" tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.
"'GÜNAYDIN DEMEK CAHİLİYE ADETİDİR' GİBİ BİR SÖZÜM YOK''
Hürriyet gazetesine konuşan Erbaş, "Günaydın demek cahiliye adetidir'' gibi açıklamasının olmadığını söyledi.
"BEN DE GÜNAYDIN DERİM"
Erbaş şu ifadeleri kullandı:
''Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Bunun dışında hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır. Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum."
TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?
Tartışma, Erbaş'ın 2015 yılında kaleme aldığı "Ramazan Günlükleri" adlı kitabında yer alan bir ifade nedeniyle başladı.
Erbaş o kitapta, "Cahiliye döneminde insanlar, 'Sabahınız hayat olsun' gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, 'Günaydın, tünaydın' ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar" demişti.
Eleştirilere yanıt veren Diyanet İşleri Başkanı, "6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır" şeklinde konuştu.
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