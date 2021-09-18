'Risk oluşturan yerleri tehlikesiz konuma getireceğiz'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Bolu'da tesislerin açılış törenine katıldı. Bakan Yardımcısı Metin, gazetecilere açıklamalarda bulunarak, son dönemdeki sel ve orman yangını felaketleriyle ilgili konuştu. Sel ve su taşkınlarının bir daha can ve mal kaybına neden olmaması için Devlet Su İşleri'nin projeler hazırladığını belirten Metin, "Son dönemde iklim değişikliğinden kaynaklı 500 yılda bir görülen yağış miktarı yağmaya başladı. Bu yağış miktarı, 1 seneye yayılsa problem yok ancak bunlar kısa sürede, 8 saatte, 24 saatte yağan yağmur olunca ne yazık ki bu tür afetlere maruz kaldık. Siz ne kadar önlem alırsanız alın, afetin önüne geçme şansınız yok. Ne yapmak lazım? Afetin meydana getireceği zararların önüne geçmek lazım. Bunun için de dere yataklarına konut ve yapı yapmamak ve dere yataklarını korumak lazım. Bu noktada çevre ve şehircilik, içişleri, tarım ve orman ile diğer bakanlıklarımızla güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'in, Türkiye'nin sel ve taşkın riski en fazla bölgesi olduğunu söyleyen Metin, "Öncelikle son dönemdeki afet bölgeleri Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan başlamak üzere bütün risk bölgesi olan, sadece Karadeniz değil, Anadolu'nun diğer bölgelerinde risk teşkil eden yerleri de planlama dahilinde tehlikesiz bir konuma getireceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Metin, orman yangınlarıyla ilgili ise senede 1-2 büyük yangın çıkarken, aynı anda 16 büyük yangının meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, orman teşkilatımız; yıllardan beri bu alanda kendisini yetiştirmiş, kabiliyetli bir teşkilattır. Dünya çapında başarısı olan bir teşkilattır. Şu anda hem hava hem kara gücümüzle hem önleyici hizmetlerimizle bunun tekrarı olmayacak şekilde önlemlerimizi aldık. Bu son dönemde ciddi anlamda bir tehlike atlattık. Yine vatandaşımızla beraber el ele gönül gönüle bütün kurumlarımızla beraber 16 büyük yangını kısa sürede söndürmeyi başardık."