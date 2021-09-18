'Risk oluşturan yerleri tehlikesiz konuma getireceğiz'
|18 Eylül 2021 15:40
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Bolu'da tesislerin açılış törenine katıldı. Bakan Yardımcısı Metin, gazetecilere açıklamalarda bulunarak, son dönemdeki sel ve orman yangını felaketleriyle ilgili konuştu. Sel ve su taşkınlarının bir daha can ve mal kaybına neden olmaması için Devlet Su İşleri'nin projeler hazırladığını belirten Metin, "Son dönemde iklim değişikliğinden kaynaklı 500 yılda bir görülen yağış miktarı yağmaya başladı. Bu yağış miktarı, 1 seneye yayılsa problem yok ancak bunlar kısa sürede, 8 saatte, 24 saatte yağan yağmur olunca ne yazık ki bu tür afetlere maruz kaldık. Siz ne kadar önlem alırsanız alın, afetin önüne geçme şansınız yok. Ne yapmak lazım? Afetin meydana getireceği zararların önüne geçmek lazım. Bunun için de dere yataklarına konut ve yapı yapmamak ve dere yataklarını korumak lazım. Bu noktada çevre ve şehircilik, içişleri, tarım ve orman ile diğer bakanlıklarımızla güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz" diye konuştu.
Karadeniz'in, Türkiye'nin sel ve taşkın riski en fazla bölgesi olduğunu söyleyen Metin, "Öncelikle son dönemdeki afet bölgeleri Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan başlamak üzere bütün risk bölgesi olan, sadece Karadeniz değil, Anadolu'nun diğer bölgelerinde risk teşkil eden yerleri de planlama dahilinde tehlikesiz bir konuma getireceğiz" dedi.
Bakan Yardımcısı Metin, orman yangınlarıyla ilgili ise senede 1-2 büyük yangın çıkarken, aynı anda 16 büyük yangının meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Hamdolsun, orman teşkilatımız; yıllardan beri bu alanda kendisini yetiştirmiş, kabiliyetli bir teşkilattır. Dünya çapında başarısı olan bir teşkilattır. Şu anda hem hava hem kara gücümüzle hem önleyici hizmetlerimizle bunun tekrarı olmayacak şekilde önlemlerimizi aldık. Bu son dönemde ciddi anlamda bir tehlike atlattık. Yine vatandaşımızla beraber el ele gönül gönüle bütün kurumlarımızla beraber 16 büyük yangını kısa sürede söndürmeyi başardık."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHPli Adıgüzel'den internet kullanımına ilişkin açıklama
18 Eylül 2021 15:38
|Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ben de 'Günaydın' derim
18 Eylül 2021 15:27
|Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı
18 Eylül 2021 15:09
|'Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz'
18 Eylül 2021 14:50
|Hayati Yazıcı: Yüzde 7 seçim barajı nihai bir karar değil
18 Eylül 2021 12:23
|Bakan Soylu'dan Ereğli Belediye Başkanına teşekkür belgesi
18 Eylül 2021 12:21
|Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı
18 Eylül 2021 09:08
|Yerli helikopter projesi böyle hedefe koyulmuş: T-70 sakın uçmasın
18 Eylül 2021 06:15
|Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı
18 Eylül 2021 00:34
|Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı
18 Eylül 2021 00:03