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Danıştay, Uzundere'ye JES projesinin iptal kararını onadı

Danıştay 6'ncı Ceza Dairesi, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'ndeki zeytinlik alana jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açılmasına yönelik proje için verdiği iptal kararını oy birliğiyle onadı.
18 Eylül 2021 15:45
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Danıştay, Uzundere'ye JES projesinin iptal kararını onadı

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'ne yapılmak istenilen jeotermal santralin projesine karşı çıkan 270 mahalleli, zeytinlik alanlarda yapılacak olmasından dolayı projenin iptali için suç duyurusunda bulundu.

İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nde açılan davada, 3 kilometrelik bölgede zeytinliklerin bulunması ve sondaj çalışmalarının çevreye zarar vereceği gerekçesiyle planın iptaline karar verildi.

Firma avukatlarının karara itirazları sonucu dosya, Danıştay'a gitti. Eksik inceleme nedeniyle yerel mahkemenin kararı bozulurken, bilirkişi raporu istendi.

Yeniden İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dosyaya atanan bilirkişinin, raporda planın çevreye zarar vereceği yönünde rapor sunması üzerine mahkeme de JES için bir kez daha iptal kararı verdi.

Firma yetkililerinin itirazı üzerine dosya, bu kez de Danıştay 6'ncı Dairesi'nde görüşüldü. Üyeler, projenin bölgedeki zeytinlik alanlara olumsuz etkisi olduğu sonucuna vardı.

Bunun üzerine İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığı gerekçesiyle kararın oy birliğiyle onanmasına karar verildi. Danıştay 6'ncı Ceza Dairesi'nin kararının ardından Uzundere'ye yapılması planlanan JES projesi iptal oldu.
DHA
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