Vali talimat verdi! Öğrenciler otellerde misafir edilecek
|18 Eylül 2021 16:00
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, kiralık ev bulamama gibi nedenlerle kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerine Vali Tuncay Sonel yardım elini uzattı.
Öğrenciler, yurtlara yerleştirmeler yapılana ya da ev buluncaya kadar kiralanan otellerde misafir edilecek.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Sonel, Ordu'ya bugünlerde ülkenin çeşitli illerinden gençlerin üniversite için geldiğini belirtti.
Sonel, öğrencilerden bazılarına yurt çıkmadığını, bazılarının da ev bulamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan Açık Kapı ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar."
Ordu Üniversitesini kazanan oğlunu şehre getiren Rahmi Palancı ise "Oğlumu yurda yerleştirmek üzere dün İzmir'den yola çıktık, sabah Ordu'ya geldik. Yurt da çıkmadığı için özel öğrenci yurtlarını aradık ancak boş yer bulamadık. Son çare Valiliğe geldik. Ordu Valiliği sağ olsun bize yardımcı oldu ve kalacak yer gösterdi. Ordu Valisine teşekkür ediyorum, verilen bu hizmetten çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.
Rize'den gelen öğrencilerden Elif Dayan da verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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