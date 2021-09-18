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Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
18 Eylül 2021 16:25
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Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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