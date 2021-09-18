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'HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Sürekli seçimi dillendiriyorlar. Gizli kapılar ardında birlikte anayasa çalışması yaptıkları HDP ile bakanlık pazarlığı yapıyorlar, vicdan kardeşliğinden söz ediyorlar. FETÖ'cülere af sözü veriyorlar. Aylardır zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştırıyorlar, akılları sıra isim parlatıyorlar. Öyle görünüyor ki HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak" dedi.
18 Eylül 2021 16:46
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'HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak'

MHP Konya İl Teşkilatı, 'Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konulu Konya Bölge İstişare Toplantısı düzenledi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, parti MYK üyeleri ile Antalya, Burdur, Isparta, Aksaray ve Karaman teşkilatları katıldı. Toplantının başkanlığını yürüten MHP'li Mustafa Kalaycı, şöyle konuştu:

"CHP'li Edremit Belediyesi'nce ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamalarında çarşaflı Türk kadınına zincir vuran rezil bir gösteri sergilenmiştir. Türk düşmanı beyinsizler bilsinler ki Türk kadınına işgalciler dahi zincir vuramamıştır. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce de Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde düzenlenen çıplak semazen gösterisiyle Mevlevi kültürüne, sema ayinine ve hazreti Mevlana'ya büyük saygısızlık yapılmıştır. Hazreti Mevlana der ki 'Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya'. Şu kepazeliğe şu utanmazlığa bakar mısınız? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu saygısız gösteriyi eleştirenleri kirli zihniyet olarak tanımlamış, çağ dışı anlayış, çağdaş değerlere düşman, hastalıklı ve karanlık zihniyet olarak nitelendirmiş. Haddini bil, asıl kirli zihniyet asıl hastalıklı olan, çağ dışı olan, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine düşman olan sizin beyninizdir, zihniyetinizdir. Çağdaş dans gösterisiymiş, yeni kültür arayışıymış, halt etmişsiniz. Değerlerimizi kirli emellerinize alet etmeyi bırakın, işinize bakın. Körfez, tıpkı ağzınız gibi kanalizasyon kokuyor. Önce burayı bir temizleyin güzel İzmir'imize hizmet edin. Milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alan CHP'li belediyeleri ve kirli zihniyeti Konya'dan kınıyor, Türk milletinin temiz vicdanına havale ediyorum."

'ZİLLET İTTİFAKI, SUNİ HALK HAREKETİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAKTA'

'Millet İttifakı'nı eleştiren MHP'li Kalaycı, "CHP, İP, HDP, SP, DP, DEVA ve Gelecek partileri, 7'si bir ağızdan güçlendirilmiş parlamenter sistemi dillendirmektedir. Önerdikleri sistemin eskiye dönüşü içerdiği, ülkemizde daha önce uygulanan parlamenter sistemin tanımlandığı açıktır. Türkiye'nin geriye gitmesini, eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi ve iyi niyetli değildir. Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır. Gündemde tartışılan her konuyu krize çevirmeye ve toplumsal tabana yayarak suni bir halk hareketi oluşturmaya çalışmaktadır. Her konuda aslı astarı olmayan iftira ve isnatları, propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır. Esasta milletimizin yararına hiçbir şey üretmezler, milli meselelerde bile Türkiye'nin önüne takoz koymaya çalışırlar, çok konuşurlar ama aslında hiçbir şey söylemezler. Yalanda ve iftirada sınır tanımazlar, gerçeklere gelince arkalarını dönerler. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde ararlar. İspanya'da terörü kınamadığı için bir siyasi parti kapatılırken, ülkemizde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması CHP ve İP tarafından demokrasi kılıfıyla maskelenmeye çalışılıyor. Sürekli seçimi dillendiriyorlar. Gizli kapılar ardında birlikte anayasa çalışması yaptıkları HDP ile bakanlık pazarlığı yapıyorlar, vicdan kardeşliğinden söz ediyorlar. FETÖ'cülere af sözü veriyorlar" diye konuştu.

'HDP KİME ONAY VERİRSE ADAYLARI O OLACAK'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aylardır zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştırıyorlar, akılları sıra isim parlatıyorlar. Öyle görünüyor ki HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak. İktidar için okyanus ötesinden medet umuyorlar. Bilinmelidir ki Türkiye'de iktidar ruhsatını büyük Türk milleti vermektedir. İcazetli kamuoyu araştırma şirket sahiplerinin MHP'ye karşı olan tavırlarını ve iftira kampanyalarını öteden beri hep biliyoruz. Hatırlarsanız, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra bunları ilan vererek gazetelerde yayınladık ama hiç utanmadılar, milletimizden özür de dilemediler. Demokrasi kundakçıları, milli irade dolandırıcıları şimdi yine aynı oyunu oynuyorlar. Önemli bir demokratikleşme adımı olan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi çalışmasını dahi alçakça saptırıyorlar."

2023 Haziran'da 'Cumhur İttifakı'nın zaferi olacağını söyleyen Kalaycı, "Ne yapsalar başaramayacaklar. Türk milleti sağduyulu, asil ve alicenap bir millettir. Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimiz Devlet Bahçeli milletimizin gönlündedir, duasındadır. Kirli hesapların, karanlık senaryoların farkında olan milletimiz oyuna gelmez, müfterilere inanmaz, algı operasyonlarına prim vermez. Allah'ın inayetiyle milletimizin emsalsiz iradesiyle zillet ittifakı 2023 Haziran ayında boyunun ölçüsünü alacak, zafer 'Cumhur İttifakı'nın olacak, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde yeni bir tarih yazılacaktır" diye konuştu.
DHA
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