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'Altın post' efsanesinin yaşandığı yer: Yason Burnu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası için çevre düzenlemelerinin ardından uluslararası tanıtımlar yapıldı. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu'nu görmek için 14 bin kilometre uzaklıktaki ülkelerden dahi ziyaretçiler geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Dünyanın değişik yerlerinde burayı merak ettiler. Yarımadanın görsellerini uçakların ekranlarına koyduk. Arjantin, Venezuela, Avustralya'dan turistler geliyor" dedi.
18 Eylül 2021 17:02
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'Altın post' efsanesinin yaşandığı yer: Yason Burnu

'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan 1'inci derece arkeolojik, 2'nci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası'nda çevre düzenlemesi yapıldı. Tarihi ve doğal dokuya zarar verilmeden alan içinde kilisenin yanında bulunan ve geçmişte aşevi olarak kullanılan yapı restore edildi, arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek yürüyüş yolları, otopark, büfe ve bilgilendirme kulübesi yapıldı. Çevre düzenlemelerinin ardından uluslararası tanıtımlar gerçekleştirildi. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği, her gün ağırladığı yabancı turistlerle kent turizminin gözde mekanlarından biri olan yarımada, yerli turistlerin de ilgisini çekiyor.

'UFAK DOKUNUŞLARLA CAZİP BİR HALE GETİRDİK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yarımadada doğal yapısı bozulmadan çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Yason Burnu gerçekten bir tabiat harikası. Denizin ortasında çok güzel bir yarımada ve aynı zamanda da yüzlerce yıl önce burası balık havuzları olarak da kullanılmış. Bölgede yaşayanlar balıkları orada tutmuşlar. Çok ilginç bir yer. Yemyeşil. Karadeniz'in biraz daha farklı bir görünüm arz eden bir tarafında. Çok cazip ve doğal olarak da oradaki düzeni bozmadık. Ufak dokunuşlarla cazip bir hale getirdik. Gelen kişiler orayı görmeden gidemiyor hatta dünyanın değişik yerlerinde burayı hep merak ettiler. Biz de oranın fotoğrafını uçakların ekranlarına koyduk. Arjantin, Venezuela, Avustralya gibi ülkelerden turistler geliyorlar" diye konuştu.

'DENİZİYLE DOĞASIYLA DÖRT DÖRTLÜK'

Yarımadayı görmek için gelen Özkan Aydın, "Ordu'muz çok güzel bir yer. Yason Burnu da müthiş bir yer. İlk defa geldim. Genelde çevreyolunu kullandığımız için burası biraz ters düşüyordu. Herkesin gelip gezmesi gereken bir yer. Deniziyle doğasıyla dört dörtlük bir yer" dedi.

Sinop'tan gelen Cemile Arslan da "Burası kültürel ve tarihi bir yer. Herkesin dikkatini çekiyor. Bizim de dikkatimizi çekti. Yason Kilisesi çok dikkatimi çekmişti. Gelip yakından görmek istedim. Eşim ve kızımla ilk defa geldik. Çok önem vermiş buralara Türk milleti. Burası yeşil ile mavinin buluştuğu harika bir yer" diye konuştu.

Selenay Bayındır ise "Buranın hem havası hem yeşillikleri güzel. Burası mavi ile yeşilin birleştiği bir yer. Tarihi dokuları güzel. Sessiz, sakin olması nedeniyle de insana huzur veriyor. O yüzden burayı tercih ediyoruz" dedi.

DHA
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