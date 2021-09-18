1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanlığı, New York'ta panel düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da 'Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı' başlıklı panel düzenleyeceklerini belirtti.
18 Eylül 2021 17:04
+Aa- Yazdır
İletişim Başkanlığı, New York'ta panel düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta gerçekleştiriyoruz. Panelde; BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

New York'ta United Nations Plaza'da düzenlenecek panele; siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılmasının beklendiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacağı ifade edilen panelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müstakil olarak kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitapta yer alan BM'ye ilişkin somut reform önerilerinin de tartışılmasının beklendiği aktarıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Gül'den 'FETÖ'cü hakim ve savcılar' açıklaması
18 Eylül 2021 17:49		 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına indirimler uygulanacak'
18 Eylül 2021 17:44
Bakan Özer: Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşım yok
18 Eylül 2021 17:11		 'HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak'
18 Eylül 2021 16:46
'Risk oluşturan yerleri tehlikesiz konuma getireceğiz'
18 Eylül 2021 15:40		 CHPli Adıgüzel'den internet kullanımına ilişkin açıklama
18 Eylül 2021 15:38
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ben de 'Günaydın' derim
18 Eylül 2021 15:27		 Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı
18 Eylül 2021 15:09
'Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz'
18 Eylül 2021 14:50		 Hayati Yazıcı: Yüzde 7 seçim barajı nihai bir karar değil
18 Eylül 2021 12:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:49 - Bakan Gül'den 'FETÖ'cü hakim ve savcılar' açıklaması17:44 - 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına indirimler uygulanacak'17:39 - Hatay'da 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı17:23 - Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri açıklandı17:19 - Sel felaketinin yaraları jandarmanın desteğiyle sarıldı17:11 - Bakan Özer: Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşım yok
17:09 - Dört ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4'ü bekliyor17:04 - İletişim Başkanlığı, New York'ta panel düzenleyecek17:02 - 'Altın post' efsanesinin yaşandığı yer: Yason Burnu16:46 - 'HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak'16:25 - Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor16:18 - Hayatını kaybeden doktor hastaneden törenle uğurlandı
16:04 - Hülle atamalardan doğan kamu zararından rektör sorumlu tutuldu!16:00 - Vali talimat verdi! Öğrenciler otellerde misafir edilecek15:47 - Bakanlık bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı15:45 - Danıştay, Uzundere'ye JES projesinin iptal kararını onadı15:40 - 'Risk oluşturan yerleri tehlikesiz konuma getireceğiz'
15:38 - CHPli Adıgüzel'den internet kullanımına ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
611 sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı
İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
'Hayırsız evlatlara' kötü haber: Mirasçılıktan çıkarılabilecek
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki
Otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti
Türkiye'de kahve fiyatlarına yüzde yüz zam
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz 118 işçi alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçti dost kervanı 1
ayçiçeği 1
tasarruf yapmak 2
aşkımı sakla 1
bir teselli ver 1
karavan kültürü 3
zanzibar 1
gri bölge 1
cancun 1
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 2
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam