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Dört ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4'ü bekliyor

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından geliştirilen ve kısa sürede ihracat sözleşmeleri imzalanan Yörük 4x4'ün teslimatına bu yıl başlanacak.
18 Eylül 2021 17:09
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Dört ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4'ü bekliyor

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği zırhlı araçlardan Yörük 4x4, 4 ülkenin envanterine girecek.

Bugüne kadar geliştirdiği tüm zırhlı araçları ihraç etmeyi başaran Nurol Makina, bu halkaya taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4'ü de ekledi. İmzaladığı ihracat sözleşmeleri kapsamında araçları teslimata hazırlanan Nurol Makina, geçen ay gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) da Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergiledi.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, AA muhabirine, Yörük 4x4 Projesi ve aracın pikap versiyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yörük 4x4 Pikap'ı geliştirirken mevcut Yörük üzerinde neler yapabilecekleri üzerinde durduklarını anlatan Karel, bunun yanında kullanıcılardan gelen bazı talepleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle araçların lojistik ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlanmasının bazı bölgelerde öne çıktığını dile getiren Karel, "Bu kapsamda pikap aracımızı geliştirdik. Bu sayede de aracı hem bir muharebe aracı hem de lojistik amaçlı hizmet verecek şekilde çok amaçlı kullanıma uygun hale getirdik, kullanım fonksiyonlarını artırdık. Aynı zamanda pikap kısmına stant üzerinde farklı faydalı yükler entegre etme, silah sistemleri monte etme imkanı da var." dedi.

Yörük 4x4 Pikap için IDEF 2021 Fuarı'nda çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Karel, "İsimlerini söyleyemem ama bazı kullanıcılardan talepler geldi. Bunları değerlendirmeye başlayacağız." diye konuştu.

Yörük 4x4 için yoğun teslimat trafiği

Anıl Karel, ana platform olan Yörük 4x4'ün ise tüm testlerinin tamamlandığını ve geçen yıl itibarıyla seri üretime hazır hale getirildiğini bildirdi.

Yörük 4x4 için ihracat sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Karel, şunları kaydetti:

"Pandemi teslimatların biraz uzamasına neden oldu. Pandemi nedeniyle birçok ülke bütçelerinde kısıtlama yaptı ya da bütçelerini başka yıllara aktardılar. Yavaş yavaş ülkeler bütçelerini açtılar ve sözleşmeler realize oldu. Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde tüm ülkelere teslimatlara başlayacağız. Pikap için gerekli hazırlıkları tamamlayıp, gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
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