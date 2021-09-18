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Hatay'da 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve pompalı tüfekle ateş etmeleri sonucunda 4'ü polis 5 kişinin hafif yaralanmasına neden olan 5 şüpheli gözaltına alındı.
18 Eylül 2021 17:39
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Hatay'da 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı

Şükrü Balcı Caddesi'ndeki uygulama noktasında dün, "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları otomobilden pompalı tüfekle ateş ederek 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler K.H, M.H, C.H, N.H ve H.H, gözaltına alındı. Şüphelilerden H.H'nin üst aramasında tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden ikisinin mala zarar verme suçundan arandıkları tespit edildi.

Polis ekipleri dün Şükrü Balcı Caddesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istemiş, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı otomobilden pompalı tüfekle çevreye ateş açılmıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu Atatürk Caddesi ve 75. Yıl Caddesi'nde durdurulmak istenen araçtan tekrar ateş edilmiş ve çevreye yayılan saçmalardan 4 polis ile 1 vatandaş hafif yaralanmıştı. Şüpheliler, otomobili Bozöyük Mahallesi yakınlarında terk ederek yaya olarak kaçmıştı.
Anadolu Ajansı
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