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Tasfiyelik eşya satışından ekonomiye 1,8 milyar lira kazandırıldı

Tasfiyelik eşyaların satışı amacıyla oluşturulan e-İhale Sistemi'nden 2014 yılından bugüne kadar 35 bin 339 araç ve 23 bin 141 eşya grubunun satışı yapıldı.
18 Eylül 2021 17:52
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Tasfiyelik eşya satışından ekonomiye 1,8 milyar lira kazandırıldı

Ticaret Bakanlığının, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile 2014 yılından bugüne kadar 35 bin 339 araç ve 23 bin 141 eşya grubunun satışı yapılırken, 1,8 milyar liranın üzerinde hasılat sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor.

Sistemden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarları satışa çıkarılıyor.

Gümrükten satış sistemini daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının yapılması için oluşturulan e-İhale Sistemi mart ayında yenilendi. Kullanıcılar bu tarihten itibaren e-İhale uygulamasının yenilenmiş ara yüzünü kullanabiliyor. Güncellenen sistem, daha şeffaf ve rekabetçi hale getirilirken kullanıcı sayısı 1,3 milyonu geçti.

Sisteme, www.eihale.gov.tr adresinden, IOS ve android işletim sistemli mobil cihazlardan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Hasılatta artış sağlandı

e-İhale Sistemi ile 2014 yılından bugüne kadar 35 bin 339 araç ve 23 bin 141 eşya grubunun ihalesi satışla sonuçlandırılarak 1,8 milyar liranın üzerinde hasılat sağlandı.

Sistemle bu yılın 8 aylık döneminde 2 bin 359 araç ve 4 bin 766 eşya grubu ihalesi satışla sonuçlandırıldı ve 397 milyon lira hasılat elde edildi. Hasılat miktarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağlandı.

Sistem nasıl işliyor?

e-İhale Sistemi ile vatandaşların ihalelere katılmasındaki coğrafi ve mekansal kısıtlar ortadan kaldırılırken kişiler internet üzerinden araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca ihalesi yapılan eşya ve araç yerinde de görülebiliyor.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olabiliyor. Eşya ve araçlar 3 gün ilanda, 3 iş günü de teklife açık tutuluyor. Ayrıca ihale ilanlarında eşyanın detaylı fotoğrafları ve açıklaması, araçlarda ise bağımsız ekspertizlerce hazırlanmış ekspertiz raporu ile beraber aracın video çekimi sisteme ekleniyor.

Katılımcıların e-İhale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı bedelini ödeyerek 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor. İhale bedelinin yatırılmaması halinde teminatlar iade edilmiyor, bunun tekrarında ise idari yaptırım olarak kişiler belli sürelerle ihalelere katılmaktan men ediliyor.

Bakanlık çalışanları ve birinci derece yakınları e-ihalelere katılamıyor.
Anadolu Ajansı
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