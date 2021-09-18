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Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Sinop hafta sonuna kırmızı alarmla başladı. Telefonlara mesajlar düştü. İlin tamamında sirenler çaldı. 'Hava saldırısı alarmı' şehirde hayatı 3 dakikalığına durdu.
18 Eylül 2021 18:22
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Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

AFAD ekipleri harekete geçti. Sinop'ta siren sesleri yükseldi. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu. İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin acı sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp, şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü.

Cumartesi sabahı şehir alarm durumuna geçti. İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı. Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

Telefonlara mesajlar düştü

Telefonlara mesajlar düştü 'panik yapmayın' denildi. AFAD'dan gelen mesajlarda "Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın" ifadelerine yer verildi.

"Sığınaklara girin"

Saat 11.30'da tüm şehir alarmın sesini dinledi. Siren sesinden önce yayının deneme olduğunu belirten anonsta gerçekleştirildi. Alarm sesi "Sığınaklara girin" uyarısıyla şöyle devam etti: "Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya hazırladığınız sığınma yerlerine girin. Yetkililerden tehlike geçti haberini alıncaya kadar bulunduğunuz yerleri terk etmeyin. Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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