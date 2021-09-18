Karadeniz'de istavritin kilosu 8 TL'ye düştü
|18 Eylül 2021 18:24
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Türkiye'de geçen yıl palamut ile başlayan balık sezonu bu sene istavritle açıldı. Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 25 TL'yi bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla birlikte Samsun'da 8 TL'ye kadar geriledi.
Balıkçı Ayhan Liman, balığın bu yıl geçen yıla oranla daha iyi durumda olduğunu belirterek, fiyatların şu an makul seviyelerde olduğunu ifade etti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Liman, "Fiyat olarak en uygun balığımız istavrit. Kilosu 8 lira, bu yıl çok bol çıktı. Mezgitin fiyatı 10 ve 20 lira arasında değişiyor. Bunlar iri ve ince olduğu için fiyatları o yüzden farklılık gösteriyor. Barbun da bu yıl bol çıktı, onun da kilosu 20 lira. Bunlar şu anda tezgahları dolduruyor. Onun haricinde levrek, çupra, somon gibi kültür balıkları da var. Palamudun durumu ise havaya göre değişiyor. Bugün hiç gelmedi. Yerli hamsi için şu anda hava biraz sıcak gidiyor. Bu ay sonu, ekim ayı içerisinde bollaşacağını düşünüyoruz. Şu an tezgahta olan hamsi Zonguldak'tan geliyor, fiyatı 20 lira. Yerli hamsi çıkınca fiyatı 7-10 lira aralığına kadar düşer" dedi.
Şu anda en çok istavrit, mezgit ve barbunun satıldığını kaydeden Liman, ilerleyen günlerde çinekopun da bol olmasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sezonun başındayız. Ay sonuna doğru hangi balığın bol, hangisinin daha az olacağını daha doğru tahmin edebileceğiz. Havaların soğumasıyla da daha da bol balık olacaktır. Bu sene balık var ve şu anda durum gayet iyi. Bu yıl palamut az, hamsiyi bekliyoruz. Bunun haricinde çinekopun da bol olma ihtimali var. Çinekop, sarıkanat bol olabilir, fiyatı da 15 liraya kadar düşebilir. Çünkü sabah 2-3 kasa geldi ve bitirdik. O da çok tercih ediliyor. Geçen yıl balıkta sıkıntı yaşamıştık ama bu yıl daha iyi durumdayız" diye konuştu.
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