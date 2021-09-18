Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı
|18 Eylül 2021 19:10
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Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.
Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.
1. Walton ailesi
Serveti: 238.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Walmart Inc & Sam's Club
2. Mars ailesi
Serveti: 141.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Mars
3. Koch ailesi
Serveti: 124.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Koch Industries
4. Hermes ailesi
Serveti: 111.6 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Hermes
5. Al Suud ya da Suud ailesi
Serveti: 100 milyar dolar
Ülke: Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.
6. Ambani ailesi
Serveti: 93.7 milyar dolar
Ülke: Hindistan
Şirket: Reliance Industries
7. Wertheimer ailesi
Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Chanel S.A.
8. Johnson ailesi
Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: ABD - Boston
Şirket: Fidelity Investments
9. Thomson ailesi-
Serveti: 61.1 milyar dolar
Ülke: Kanada
Şirket: Thomson Reuters
10. Boehringer&von Baumbach ailesi
Serveti: 59.2 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Boehringer Ingelheim
11. Cargill-Macmillan Ailesi
Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.
Serveti: 51.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cargill Inc
12. Albrecht Ailesi
Serveti: 51 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Aldi
13. Lauder ailesi
Serveti: 49.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Estee Lauder
14. Hoffman-Oeri Ailesi
Serveti:47.3 milyar dolar
Ülke: İsviçre
Şirket: Hoffmann-La Roche
15. Mulliez Ailesi - Fransa
Serveti: 45.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Auchan
16. Quandt Ailesi
Serveti: 42.3 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: BMW AG
17. Dassault Ailesi
Serveti: 41.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Dassault Group
18. Newhouse ailesi
Serveti: 41.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Advance Publications
19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi
Serveti: 40.2 milyar dolar
Ülke: Belçika
Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV
20. Cox Ailesi
Serveti: 38.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cox Enterprises, Inc
21. Rausing Ailesi
Serveti: 35.9 milyar dolar
Ülke: İngiltere
Şirket: Tetra Laval
22. Kwok Ailesi
Serveti: 35.6 milyar dolar
Ülke: Hong Kong
Şirket: Sun Hung Kai Properties
23. Pritzker Ailesi
Serveti: 35.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group
24. Ferrero Ailesi
Serveti: 34.5 milyar dolar
Ülke: İtalya
Şirket: Ferrero
25. Johnson Ailesi
Serveti: 33.8 milyar dolar
Ülke: ABD- Wisconsin
Şirket: S. C. Johnson & Son
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