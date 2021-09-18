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Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Bloomberg, 2021 yıl için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayunladı.
18 Eylül 2021 19:10
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Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.

Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.

1. Walton ailesi

Serveti: 238.2 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Walmart Inc & Sam's Club

2. Mars ailesi

Serveti: 141.9 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Mars

3. Koch ailesi

Serveti: 124.4 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Koch Industries

4. Hermes ailesi

Serveti: 111.6 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Hermes

5. Al Suud ya da Suud ailesi

Serveti: 100 milyar dolar

Ülke: Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.

6. Ambani ailesi

Serveti: 93.7 milyar dolar

Ülke: Hindistan

Şirket: Reliance Industries

7. Wertheimer ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Chanel S.A.

8. Johnson ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar

Ülke: ABD - Boston

Şirket: Fidelity Investments

9. Thomson ailesi-

Serveti: 61.1 milyar dolar

Ülke: Kanada

Şirket: Thomson Reuters

10. Boehringer&von Baumbach ailesi

Serveti: 59.2 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: Boehringer Ingelheim

11. Cargill-Macmillan Ailesi

Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.

Serveti: 51.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Cargill Inc

12. Albrecht Ailesi

Serveti: 51 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: Aldi

13. Lauder ailesi

Serveti: 49.3 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Estee Lauder

14. Hoffman-Oeri Ailesi

Serveti:47.3 milyar dolar

Ülke: İsviçre

Şirket: Hoffmann-La Roche

15. Mulliez Ailesi - Fransa

Serveti: 45.9 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Auchan

16. Quandt Ailesi

Serveti: 42.3 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: BMW AG

17. Dassault Ailesi

Serveti: 41.9 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Dassault Group

18. Newhouse ailesi

Serveti: 41.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Advance Publications

19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi

Serveti: 40.2 milyar dolar

Ülke: Belçika

Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV

20. Cox Ailesi

Serveti: 38.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Cox Enterprises, Inc

21. Rausing Ailesi

Serveti: 35.9 milyar dolar

Ülke: İngiltere

Şirket: Tetra Laval

22. Kwok Ailesi

Serveti: 35.6 milyar dolar

Ülke: Hong Kong

Şirket: Sun Hung Kai Properties

23. Pritzker Ailesi

Serveti: 35.3 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group

24. Ferrero Ailesi

Serveti: 34.5 milyar dolar

Ülke: İtalya

Şirket: Ferrero

25. Johnson Ailesi

Serveti: 33.8 milyar dolar

Ülke: ABD- Wisconsin

Şirket: S. C. Johnson & Son
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