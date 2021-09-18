ÖSYM Başkanı, ALES'e girecek adaylara başarı diledi
|18 Eylül 2021 19:12
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) yarın 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.
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