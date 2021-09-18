ÖSYM Başkanı, ALES'e girecek adaylara başarı diledi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) yarın 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.