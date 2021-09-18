Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi
|18 Eylül 2021 19:38
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 'Türkiye, tecrübeli ortağınız' mesajıyla yabancı yatırımcılar için reklam filmi hazırladı. Yelkenli tekne hikayesi üzerinden yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden reklam filmi; BBC, Bloomberg, CNN ve Euronews gibi uluslararası kanallarda yayınlanıyor.
İngilizce hazırlanan reklam filminde "İyi bir yatırım yolculuk yapmak gibidir. O yolculuğa sağlam bir yol arkadaşıyla çıkmak gerekir. Seninle birlikte mücadele eden, gücüyle fark yaratan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir yol arkadaşı. Tam yol ilerleyebilmen için tecrübesini konuşturan, her zorluğa göğüs geren, yeni fırsat yolları gösterebilen bir yol arkadaşı. Türkiye yıllara dayanan yatırım tecrübesiyle yol arkadaşınız olmaya hazır. Siz de hazırsanız, gelin birlikte yol alalım, yatırım hedeflerinize birlikte ulaşalım" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi logosu bulunan filmde 'Türkiye, tecrübeli ortağınız' mesajı yer aldı.
TÜRKİYE | YOUR RESILIENT PARTNER pic.twitter.com/Lfp37OqVXCInvest in Türkiye (@InvestTurkey) September 17, 2021
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