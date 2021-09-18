MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildiğini bildirdi.
|18 Eylül 2021 19:41
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam dokuz ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi." ifadesini kullandı.
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