1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Gül: İdari sulh mekanizması devreye alınacak

"Ara bulucularımız toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yaptı. Özellikle ticari uyuşmazlıklar, her geçen gün taraflar için belirsizlik ve krize sebebiyet vermekte. Hukuki öngörülebilirlik burada çok önemli"- "Vatandaşın devletten alacağı var. Tazminat talebi var. Gerek adliyeye gerekse idare mahkemesine müracaat ediyor. Tıpkı ara buluculukta olduğu gibi devletin de vatandaşla bir masa etrafında oturmasıyla belki sorun çözülecek. 2 milyondan fazla böyle dava var. Bu davaların da bir masa etrafında konuşulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz"
18 Eylül 2021 20:13
+Aa- Yazdır
Bakan Gül: İdari sulh mekanizması devreye alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ara bulucuların toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yaptığını belirterek "Özellikle ticari uyuşmazlıklar, her geçen gün taraflar için belirsizlik ve krize sebebiyet vermekte. Hukuki öngörülebilirlik burada çok önemli." dedi.

Gül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tahkim Arabuluculuk Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin bu işin ruhuna uygun şekilde hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hukukun, mahkemelerin yanı sıra mahkeme öncesi ya da mahkemeye alternatif çözümleri de öngördüğünü belirten Gül, alternatif çözüm yollarıyla Türkiye'nin bu konuda dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları hukuk dünyasına kazandırdığını söyledi.

Uyuşmazlıkların dostane çözümler ve yöntemlerle çözülmesi için çalıştıklarını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"(Ara bulucuk) İhtiyari anlamda esas itibarıyla 2013'te başlayan bir sistem. Zorunlu dava şartı olarak 2018 yılında iş davalarında başladı. Ardından 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuk getirildi. 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak ara buluculuk sisteme kazandırılmış oldu. Rakamlara bakıldığında 2013'ten beri ihtiyari ara buluculukta bugüne kadar 609 bin dosyadan 598 bin dosyada uzlaşma sağlanmış, yüzde 98. 2018'den itibaren zorunlu dava şartı olarak sisteme dahil olan iş uyuşmazlıklarında 1 milyon 204 bin dosyanın müzakeresi tamamlanmış, bunların da 713 bini anlaşmayla sonuçlanmış, yüzde 59. Yani 100 davanın 59 davası ara buluculukla çözülmüş."

Gül, 2019 yılında başlattıkları ticari davalardaki ara buluculukta ise 346 bin dosyanın 183 bininin başarıyla sonuçlandığını dile getirerek "Tüketici uyuşmazlıklarında da 39 bin dosya anlaşmayla sonuçlanmış. Ara bulucularımız toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yaptı. Özellikle ticari uyuşmazlıklar, her geçen gün taraflar için belirsizlik ve krize sebebiyet vermekte. Hukuki öngörülebilirlik burada çok önemli. Bir an önce sorunun çözülmesi gerekiyor. İhtilaf rakamları da çok fazla. O yüzden ara buluculuk, ticari ihtilaflarda çok önemli bir çözüm noktası olmuştur. Tüm iş verenlerin, ticari tarafların, tüccarların, iş adamlarımızın bu ara buluculuk mekanizmasını etkin şekilde kullanmasından duyduğum memnuniyeti paylaşmak istedim." diye konuştu.

- "Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer"

Türkiye'nin de taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'ne de değinen Gül, "53 ülke bunu imzaladı. Cumhurbaşkanımız bunu 22 Nisan'da yürürlüğe koydu. Böylece Bursa'daki bir iş adamımızın ABD'de yaptığı bir sözleşme ihtilafı ABD'de ya da Bursa'da ara buluculuk merkezinde iki taraf anlaştığında hem Bursa'daki mahkemeler hem de ABD'deki mahkemeler bunu kabul ediyor. 53 ülkede bu geçerli. Biz hukukun zorlaştırıcı, Demokles'in kılıcı gibi ticari hayatın üzerinde olmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer." ifadelerini kullandı.

Gül, idari sulh mekanizmasını ilerleyen dönemde devreye alacaklarını dile getirerek "Vatandaşın devletten alacağı var. Tazminat talebi var. Gerek adliyeye gerekse idare mahkemesine müracaat ediyor. Tıpkı ara buluculukta olduğu gibi devletin de vatandaşla bir masa etrafında oturmasıyla belki sorun çözülecek. 2 milyondan fazla böyle dava var. Bu davaların da bir masa etrafında konuşulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reformlar arasında da var. Önümüzdeki dönemde de bunun yasalaşarak yürürlüğe girmesi çok daha anlamlı olacak. Devlet ile vatandaş mahkemelik olmayacak. Vatandaş, yatırımcı, kim bir hakka ulaşmak istiyorsa daha kolay şekilde ulaşmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay da konuşma yaptı.

Açılışa, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik
18 Eylül 2021 21:14		 İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yassıada' paylaşımı
18 Eylül 2021 21:10
AK Parti'li Özhaseki: Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar
18 Eylül 2021 20:17		 MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
18 Eylül 2021 19:41
Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi
18 Eylül 2021 19:38		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
18 Eylül 2021 19:34
Bakan Gül'den 'FETÖ'cü hakim ve savcılar' açıklaması
18 Eylül 2021 17:49		 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına indirimler uygulanacak'
18 Eylül 2021 17:44
Bakan Özer: Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşım yok
18 Eylül 2021 17:11		 İletişim Başkanlığı, New York'ta panel düzenleyecek
18 Eylül 2021 17:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:22 - İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor21:17 - TCDD'den ihraç edilen FETÖ firarisi yakalandı21:14 - Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik21:10 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yassıada' paylaşımı21:06 - Kara Kartal geriden geldi, 3 puana pençeyi attı21:04 - Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor
20:59 - Kimlik numarası dolandırıcıların eline geçti başına gelmeyen kalmadı20:49 - İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı20:26 - 96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı20:22 - Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde20:17 - AK Parti'li Özhaseki: Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar20:16 - 7'nci kattan düşen 12 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi
20:13 - Bakan Gül: İdari sulh mekanizması devreye alınacak19:49 - 'Şikede kumpas' davasının firari sanığı avukat tutuklandı19:45 - İki askerin şehit edilmesine ilişkin bir DEAŞ'lı sanık tutuklandı19:41 - MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi19:38 - Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi
19:34 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
'Hayırsız evlatlara' kötü haber: Mirasçılıktan çıkarılabilecek
611 sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Vali talimat verdi! Öğrenciler otellerde misafir edilecek
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 710 bin TL ödenecek' açıklaması
Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ben de 'Günaydın' derim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçti dost kervanı 1
the fall 1
caz müziği 1
anayasanın 5.maddesi 1
karavan kültürü 3
şu an çalan şarkı 2
tuvalette düşünmek 1
gri bölge 1
pişkin ekmek 2
bana zehir olan şeker 3
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam