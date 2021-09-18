1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı

"Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi" kapsamında, 80 bin 150 özel güvenlik görevlisi ile 16 bin 114 genel kolluk personeline eğitim verildi.
18 Eylül 2021 20:26
+Aa- Yazdır
96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında hazırlanan KAAN mobil uygulamasıyla özel güvenlik görevlilerinin, alanlarındaki olayları polis ekiplerine hızlıca bildirmesi sağlanıyor.

Bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluk personeli, zamanında ve olay yaşanmadan müdahale edebiliyor.

Projeye dahil edilen özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeli, özel güvenlik hukuku, yönetici-güvenlik sorumlusunun sorumlulukları, genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri ve acil müdahale konularında eğitim alıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 80 bin 150'si özel güvenlik görevlisi, 16 bin 114'ü genel kolluk personeli olmak üzere 96 bin 264 görevliye eğitim verildi.

Yıl sonuna kadar 90 bin noktada görev yapan 322 bin özel güvenlik görevlisine eğitim verilmesi hedefleniyor.

Konut sitesi ve apartmanlar da projeye dahil edildi

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde konut sitesi ve benzeri yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri ve buraların yöneticilerinin de dahil edilmesiyle projenin kapsamı genişliyor.

Bu kapsamda, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesindeki polis başmüfettişleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından başta Esenyurt ilçesi olmak üzere İstanbul'da 1774 sitede görevli 9 bin 560 özel güvenlik görevlisinden 6 bin 600'üne, 3 bin 704 genel kolluk personeli ile 861 site ve apartman yöneticisine eğitim verildi.

Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana'daki site ve apartmanlarda görevli 3 bin 117 özel güvenlik görevlisi ile 780 genel kolluk görevlisi de proje kapsamına alındı.

Proje kapsamında, 4 bin 138 site özel güvenliği, 1454 genel kolluk görevlisi, 1712 site ve apartman yöneticisine yönelik eğitimler, 30 Eylül'e kadar sürecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri açıklandı
18 Eylül 2021 17:23		 Sel felaketinin yaraları jandarmanın desteğiyle sarıldı
18 Eylül 2021 17:19
Vali talimat verdi! Öğrenciler otellerde misafir edilecek
18 Eylül 2021 16:00		 Bakanlık bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı
18 Eylül 2021 15:47
İSLAB Projesi ile İstanbul'un tüm testleri tek çatı altında
18 Eylül 2021 15:30		 ALES yarın 90 merkezde yapılacak
18 Eylül 2021 14:39
'Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birim acil ağır hasarlı'
18 Eylül 2021 14:08		 Aldığı ikinci el aracın önü benzinli arkası dizel çıktı
18 Eylül 2021 12:44
611 sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı
18 Eylül 2021 12:26		 Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler, HES uygulamasından görülebilecek
18 Eylül 2021 12:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:22 - İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor21:17 - TCDD'den ihraç edilen FETÖ firarisi yakalandı21:14 - Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik21:10 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yassıada' paylaşımı21:06 - Kara Kartal geriden geldi, 3 puana pençeyi attı21:04 - Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor
20:59 - Kimlik numarası dolandırıcıların eline geçti başına gelmeyen kalmadı20:49 - İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı20:26 - 96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı20:22 - Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde20:17 - AK Parti'li Özhaseki: Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar20:16 - 7'nci kattan düşen 12 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi
20:13 - Bakan Gül: İdari sulh mekanizması devreye alınacak19:49 - 'Şikede kumpas' davasının firari sanığı avukat tutuklandı19:45 - İki askerin şehit edilmesine ilişkin bir DEAŞ'lı sanık tutuklandı19:41 - MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi19:38 - Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi
19:34 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
'Hayırsız evlatlara' kötü haber: Mirasçılıktan çıkarılabilecek
611 sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Vali talimat verdi! Öğrenciler otellerde misafir edilecek
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 710 bin TL ödenecek' açıklaması
Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ben de 'Günaydın' derim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayata dair gülümseten detaylar 1
şu an çalan şarkı 2
ayçiçeği 1
tasarruf yapmak 2
ydt 1
cancun 1
caz müziği 1
geçti dost kervanı 1
tuvalette düşünmek 1
karavan kültürü 3
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam