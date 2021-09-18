Kara Kartal geriden geldi, 3 puana pençeyi attı
Süper Lig'in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.
|18 Eylül 2021 21:06
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Süper Lig'in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında Haji Wright ve Veysel Sarı'nın golleriyle ilk yarı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarı Rıdvan Yılmaz, Batshuayi ve Ghezzal'ın golleriyle 3-2 kazandı.
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