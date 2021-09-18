1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCDD'den ihraç edilen FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.
18 Eylül 2021 21:17
+Aa- Yazdır
TCDD'den ihraç edilen FETÖ firarisi yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan K'nın, Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hasan K'yı gözaltına aldı.

Meslekten ihraç edilmiş TCDD'de müdür olan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Şikede kumpas' davasının firari sanığı avukat tutuklandı
18 Eylül 2021 19:49		 İki askerin şehit edilmesine ilişkin bir DEAŞ'lı sanık tutuklandı
18 Eylül 2021 19:45
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2021 12:07		 FETÖ'nün kritik ismi gözaltına alındı! Şike kumpasının önemli ismi yakalandı
18 Eylül 2021 08:59
FETÖ hükümlüsünün tedavisinin aksatıldığı iddialarına yalanlama
17 Eylül 2021 22:25		 PKK'nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
17 Eylül 2021 21:05
FETÖ'den yakalanan 421 kişiden 62'si etkin pişmanlıktan yararlandı
17 Eylül 2021 19:44		 Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı
17 Eylül 2021 17:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
17 Eylül 2021 17:10		 Yurt dışına kaçmaya çalışan 1 öğretmen ile 5 eski kamu çalışanı yakalandı
17 Eylül 2021 13:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - PCR zorunluluğu vakaların tespitini sağladı21:22 - İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor21:17 - TCDD'den ihraç edilen FETÖ firarisi yakalandı21:14 - Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik21:10 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yassıada' paylaşımı21:06 - Kara Kartal geriden geldi, 3 puana pençeyi attı
21:04 - Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor20:59 - Kimlik numarası dolandırıcıların eline geçti başına gelmeyen kalmadı20:49 - İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı20:26 - 96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı20:22 - Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde20:17 - AK Parti'li Özhaseki: Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar
20:16 - 7'nci kattan düşen 12 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi20:13 - Bakan Gül: İdari sulh mekanizması devreye alınacak19:49 - 'Şikede kumpas' davasının firari sanığı avukat tutuklandı19:45 - İki askerin şehit edilmesine ilişkin bir DEAŞ'lı sanık tutuklandı19:41 - MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
19:38 - Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
'Hayırsız evlatlara' kötü haber: Mirasçılıktan çıkarılabilecek
611 sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Vali talimat verdi! Öğrenciler otellerde misafir edilecek
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 710 bin TL ödenecek' açıklaması
Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ben de 'Günaydın' derim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 2
ydt 1
ayçiçeği 1
erol evgin 1
hayata dair gülümseten detaylar 1
tasarruf yapmak 2
caz müziği 1
kilo verme yöntemleri 1
cancun 1
geçti dost kervanı 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam