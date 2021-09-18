TCDD'den ihraç edilen FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.
|18 Eylül 2021 21:17
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan K'nın, Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hasan K'yı gözaltına aldı.
Meslekten ihraç edilmiş TCDD'de müdür olan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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