İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor
|18 Eylül 2021 21:22
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Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı semtlerde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu.
Anadolu Yakası'nda yağış Boğaz çevresi ve kuzey kesimlerde etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.
Avrupa Yakası'nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.
Otomobilin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Baltalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın gövdesinden kopan parça Sakıp Sabancı Caddesi'ne düştü. Trafik ekipleri, caddede önlem alarak, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Ağaçtan kopan parçaların yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
Habibler'de de şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.
- Silivri'de dolu yağdı
Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Silivri'de ise dolu yağdığı görüldü. Bazı mahallelerde şiddetli rüzgardan ağaçlar devrildi. Yolçatı Mahallesi'nde saman balyalarının üzerine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 30 balya yandı.
Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.
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