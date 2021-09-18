PCR zorunluluğu vakaların tespitini sağladı
|18 Eylül 2021 21:32
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Eğitimde, bazı iş yerlerinde, şehirler arası ulaşımda ve sosyal faaliyetlerde aşı yaptırmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, hiç belirti göstermeyip virüsü taşıyan kişileri bu taramalar sırasında tespit edebildiklerini söyleyerek, "Bunların karantinaya alınması nedeniyle yayılmanın önüne geçilmiş oldu" dedi.
Virüsün yayılmasını önledi
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da bu uygulamanın artılarını anlattı.
"Bu şekilde de toplumda dolaşarak kalabalığa karışarak hastalığı daha fazla kişiye bulaştırmasını engelliyorsunuz. Bunun faydası da ne hastalık, ağır hastalığı olan kişilere bulaşıp onlarda daha ağır seyredebiliyor bunun da önüne geçmiş oluyorsunuz."
Aşıya ilgiyi artırdı
PCR testi zorunluluğu, vaka tespitinin yanı sıra aşıya ilgiyi de artırdı. Prof. Dr. Balık, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Özellikle belli alanlarda, örneğin öğretmenlerde, özel iş kollarında haftada bir kere sürekli seyahat edenler için de PCR testi zahmetli bir iş. Bu zahmete katlanmak istemeyenler aşı olmak istediler. Örneğin öğretmenlerde aşılamanın artmasından rahatlıkla görüyoruz."
PCR testi zorunluluğu aşılamayı nasıl etkiledi?
PCR testi önümüzdeki günlerde pilot okullarda velilerin iznine tabi olarak öğrenciler için de devreye girecek. Böylece okullardaki vakaların tespiti sağlanarak, yüz yüze eğitimin devamı için tedbirler alınacak.
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