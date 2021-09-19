Emeklilikte harç vermeden silah taşıyacak kamu görevlilerin kapsamı genişletildi

Konuya ilişkin 6136 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan, her türlü ateşli silah/ mermileri ile bıçakların satın alınması; taşınması ve bulundurulmasına vb. hususlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK' 1.06.1991 tarihinde R.G. yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11.09.2021 günlü R.G. yayımlanmış olan" Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile; esas Yönetmelikte 19' uncu kez değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelik maddelerinin 1/ 4' ünde ve ekli cetvellerinde ek/ değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yönetmelik can ve mal güvenliği konularını yakından ilgilendirmektedir.

Diğer yandan Türk toplumu/ bürokrasinde silah taşıma ruhsatına sahip olmak durumu önemli bir ayrıcalık olmaya devam etmektedir.

Önemi nedeniyle tarafımdan yapılmış inceleme sonucu, Yönetmelikte yapılmış belli başlı değişiklikler özet olarak kamuoyunu da bilgilendirme bağlamında aşağıya çıkarılmıştır.

1-Silah mermilerin satışı/ nakli vb. bilgilerin için merkezi kayıt sistemi getirilmiştir. Mevcut/kullanılmakta olan sistem geliştirilmiş, dayanağa kavuşturulmuştur.

2-İdari yapımızdaki değişikliklerin de etkisi ile silah taşıma izni verilen kamu görevlilerinin sayıları artırılmıştır.

(Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı/ üyeleri; büyükşehir belediyeleri genel sekterleri , il özel idaresi genel sekreteri, ceza infaz kurumu kontrolörleri; ceza evi idare memurları ile denetimli serbestlik müdür/yardımcıları kapsama alınmıştır.)

3-Müteahhitlere taşıma silah ruhsatı verilmesi için yaptıkları yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak, belirlenecek sözleşme bedeli limitlerin altında yapım işi yapanlara ruhsat verilmeyecektir.

4- Emekliliklerinde/görevden ayrıldıklarında (beş yılda bir 7.606 TL) silah ruhsat taşıma harcı vermeden silah taşıyacak olan kamu görevlilerin kapsamı genişletilmiştir.

(Sayıştay denetçiliği, CB kurum ve kuruluşlarının üst yöneticiliği, Gümrük Muhafaza Gn. Md. lüğü amir/memurluğu, ceza infaz kurumu kontrolörleri; ceza evi idare memurları ile denetimli serbestlik müdür/yardımcılığı, infaz ve koruma memurluğu, köy ve mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği görevinde bulunmuş olanlar kapsama dahil edilmiştir.

5 - Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili madde de önemli ek/değişikler yapılmıştır.

Yönetmelikte yer alan "hiçbir şekilde" ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarılmıştır.

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacaktır.

6-Trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonları açılış/işletme izni, güvenlik önlemleri, mermilerin korunması vb. konularda ek/değişiklikler yapılmıştır.

7- Yönetmelik kapsamındaki ruhsatların basım ve dağıtımı için hizmet bedeli alınacaktır.

8-Yönetmelik kapsamındaki iş/işlemler elektronik ortamda da yapılabilecektir.