İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gazhane Tesisi, "Kültür ve Sanat"a hitap ediyor. Öyle ki burada, hem 24 saat açık kütüphane, hem de bir çocuk atölyesi var. Ancak böyle bir ortamda İBB, içki satışına izin verdi. Kültür-Sanat yuvası olan tesisin etrafı içki şişeleriyle dolup taştı.
|18 Eylül 2021 21:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edildi.
İBB'nin iştiraki olan Beltur'a ait Gazhane'de jazz konseri vardı. Özel bir firma seyyar buzdolaplarıyla konsere gelenlere içki sattı.
Öyle ki Gazhane'de 24 saat açık kütüphane ve çocuk atölyesi gibi bölümler de var.
İçkili konser için böyle bir yerin kullanılması ise ayrı bir tartışmaya neden oldu. Konserin sonunda Gazhane'nin etrafı boş içki şişeleriyle doldu.
1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez CHP yönetimiyle tesislerinde içkili eğlence düzenlenmesine izin verildi.
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