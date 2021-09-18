Asi Nehri'nin bazı bölümleri 'su sümbülü tarlası' ile kaplandı
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerindeki su sümbülleri görenlerin beğenisini topluyor.
|18 Eylül 2021 21:52
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