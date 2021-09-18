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Asi Nehri'nin bazı bölümleri 'su sümbülü tarlası' ile kaplandı

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerindeki su sümbülleri görenlerin beğenisini topluyor.
18 Eylül 2021 21:52
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Asi Nehri'nin bazı bölümleri 'su sümbülü tarlası' ile kaplandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Kapladığı alanda "sümbül tarlası" izlenimi veren bu durum, nehrin üzerinde güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Anadolu Ajansı
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