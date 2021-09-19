Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
14 Haziran'da tamam adli- idari yargı hakim adaylığı mülakatlarının üzerinden 100 gün geçti. Adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor
|19 Eylül 2021 00:03
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2020 Adli-İdari Yargı mülakatları 14 Haziran 2021'de tamamlandı. Mülakatların üzerinden tam 96 gün geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmadı.
Geçen yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan 55 gün sonra açıklanmıştı.
21-22 Kasım 2020 tarihinde yapılan yazılı sınavdan bu yana 300 gün geçmiştir.
2020 adli ve idari yargı hakim adaylığı alım süreci hem sınav tarihi hem mülakat tamamlandıktan sonraki bekleme olarak en uzun süren süreç oldu.
Sınava giren adaylar sonuçların daha fazla bekletilmemesini talep ediyor
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