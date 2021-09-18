Düğün yemeğinde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuktan yedikten sonra rahatsızlanan 80 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
|18 Eylül 2021 21:58
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Dağlıca köyünde sünnet düğününde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen 35'i çocuk, 80 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 80 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
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