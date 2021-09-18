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Yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan ağustos ayı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, ağustos sonu itibariyle 413.5 milyar liraya ulaştı.
18 Eylül 2021 23:07
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Yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2021 yılı ağustos ayı finansal piyasa özet verilerini açıkladı.

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları son bir yılda yüzde 19,4 oranında artarak, 2021 yılı ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı.

TSPB tarafından açıklanan veriler, aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıklarının da yüzde 7,9 oranında artarak 569.2 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. TSPB özet verilerine göre, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son 1 yılda yüzde 52 artarak, 413.5 milyar liraya çıktı.

2020 yılı başından itibaren istikrarlı bir şekilde artan, bu yılın ilk 4 ayında ise halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle hızlanarak, nisan ayı sonu itibariyle 2 milyon 674 bin gibi rekor seviyelere ulaşan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısında mayıs ayından itibaren yaşanan düşüş, ağustosta da sürdü.

TSPB verileri, hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısının ağustos ayı sonu itibariyle 2 milyon 395 bine gerildiğini ortaya koydu. TSPB verilerine göre, hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında ise mayıs ayında başlayan düşüş temmuz ayında da devam etti. Bu yılın nisan ayında 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak, rekor kıran hisse senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, temmuz ayında 791 bine geriledi.

TSPB tarafından yayınlanan verilere 2021 yılı aylık bazda bakıldığında, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan hızlı artışın yerini 2. çeyrekte düşüşe bıraktığı görülüyor.

Yatırımcı sayısındaki gerileme devam etse de temmuz ve ağustos aylarında, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yeniden artışa geçti. TSPB verileri, yılın 2. çeyreğinde yaşanan gerilemenin etkisiyle 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, yüzde 8,6 oranında sınırlı bir artışın yaşandığını ortaya koydu.

Yerli yatırımcıların, özel sektör Eurobond varlıkları yüzde 63 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verileri, Ağustos 2020 ve Ağustos 2021'i kapsayan bir yıllık bazda incelendiğinde Türkiye'de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 19,4 artarak, 4 trilyon 977 milyar liradan, 5 trilyon 940 milyar liraya çıktığı görülüyor. Verilere göre, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, özel sektör Eurobond varlıklarında yaşandı.

Yerli yatırımcıların özel sektör Eurobond varlıkları döviz kurundaki artışın da etkisiyle son bir yılda yüzde 63 oranında artarak 111 milyar lira oldu. Varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları ise bir yılda yüzde 55 artarak 37.3 milyar liraya çıktı.

Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları son bir yılda yüzde 23,8 artarak 2021 ağustos sonu itibariyle 1 trilyon 974 milyar liraya, TL mevduatları ise yüzde 15,2 artarak 1 trilyon 723 milyar liraya çıktı.

Yabancıların hisse senedi varlıkları ağustosta 15 milyar lira arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı ağustos ayı özet finansal piyasa verilerine göre, geçen yıl ağustos ayı sonu itibariyle 527.3 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 7,9 oranında artarak bu yılın ağustos sonu itibariyle 569.2 milyar liraya yükseldi.

TSPB verileri aylık olarak incelendiğinde, yılbaşından itibaren düşüşe geçen yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında, nisan ayında başlayan artış, ağustosta bir miktar daha artarak sürdü.

Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında temmuz ve ağustosta yaşanan artışın, hisse senedi varlıklarındaki büyümeden geldiğini gösteriyor. TSPB tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, ağustos ayında bir önceki aya göre 15 milyar lira (yüzde 5,3) artarak 298.9 milyar liraya çıktı.
Anadolu Ajansı
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