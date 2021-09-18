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'Akıllı Tarım Atölyeleri' TEKNOFEST'te boy gösterecek

Türkiye'nin ilk tarım ve teknoloji temelli eğitim müfredatına sahip sosyal projesi ve eğitim hareketi olan Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA), Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçileriyle buluşacak.
18 Eylül 2021 23:08
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'Akıllı Tarım Atölyeleri' TEKNOFEST'te boy gösterecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET'in markası olan ATA, tarımın sorunlarına ve verimlilik ihtiyaçlarına çözümler üretmek için 24 ayrı başlıkta tarımı ve teknolojiyi birleştirerek uygulamalı eğitimler veriyor.

Elektronik kitleriyle tarımda verimlilik formülleri üreten ATA Projesi, aynı zamanda Tarım Teknolojileri Etkinlik Kitabı ile de bu alanla hiç temas etmemiş kitlelerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Okulların açılmasıyla Ankara ve Burdur'da faaliyetlerine başlayan atölyelerin, teknolojik tarım laboratuvarlarında, topraklı ve topraksız tarım yapılırken, otomasyon kitleriyle kurulabilen seraları da atölye isteklilerine sunuluyor.

Farklı yaş grupları ve bilgi seviyelerine uygun eğitimleri bulunan atölyelerde, Türkiye'de yine tarım teknolojileri alanında ilk kez uygulanan kodlama ve görüntü işleme temelli robotik uygulamalar yapay zekayla birleştirilerek farklı tarım teknoloji komponentlerinin altyapısı öğretiliyor ve hazırlanıyor.

TEKNOFEST'te ziyaretçiler renkli oyunlar ve sürprizlerle buluşturulacak

Tarım teknolojilerini kendi alanında yeni nesiller için farkındalık faaliyetlerine dönüştüren Akıllı Tarım Atölyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Osmaniye Gençlik Kampı'nda düzenlediği "Tarım Teknoloji Kampı" ile tarım teknolojilerinde de eğlenerek öğretme modelinde fark oluşturdu.

TARNET, bu saha faaliyeti sonunda hazırlanan sonuç çıktı raporuyla bölgesel ATA merkezleri için eğitmenlerini tüm Türkiye genelinde seçmeye başladı.

21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'e ilk kez katılacak olan ATA, buradaki TARNET standında ziyaretçileriyle buluşacak.

Ziyaretçilere farklı tecrübelerle tarım teknolojilerini anlatacak ve sürpriz hediyeler dağıtacak olan atölyeler, temas ve etkinlik alanında Tohum Topu, Biyomimikri ve ATA Kutu Oyunları etkinlikleriyle de farklı gün ve saatlerde ziyaretçilere hitap edecek.
Anadolu Ajansı
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