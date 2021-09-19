Erdoğan yurt dışına çıkıyor, Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 ila 22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'de olacak. Bu süre boyunca yerine Fuat Oktay vekalet edecek
|19 Eylül 2021 00:08
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