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Erdoğan yurt dışına çıkıyor, Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 ila 22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'de olacak. Bu süre boyunca yerine Fuat Oktay vekalet edecek
19 Eylül 2021 00:08
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Erdoğan yurt dışına çıkıyor, Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD'ye gidiyor. 22 Eylül'e kadar ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı dönene değin yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek

Memurlar.Net
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