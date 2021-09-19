Gürsel Tekin: CHP içindeki akraba atamaları beni rahatsız ediyor
|19 Eylül 2021 00:22
|+Aa- Yazdır
Haberler.com Youtube kanalında Levent Karadeniz'in sorularını cevaplayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. "Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor" dedi
"GÜRSEL TEKİN'DEN İTİRAF"
"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:
"Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan yurt dışına çıkıyor, Fuat Oktay vekalet edecek
19 Eylül 2021 00:08
|19 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Eylül 2021 00:04
|Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidecek
18 Eylül 2021 22:52
|Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü
18 Eylül 2021 22:29
|İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı!
18 Eylül 2021 21:49
|Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik
18 Eylül 2021 21:14
|İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yassıada' paylaşımı
18 Eylül 2021 21:10
|AK Parti'li Özhaseki: Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar
18 Eylül 2021 20:17
|Bakan Gül: İdari sulh mekanizması devreye alınacak
18 Eylül 2021 20:13
|MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
18 Eylül 2021 19:41