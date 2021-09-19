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Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi

Sendika üyesi olmanın kıymetli hale geldiğini belirten Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ikramiyesinde gerçekleşen artışın sendikalılığa değer kattığını söyledi
19 Eylül 2021 00:37
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Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi

Toplu Sözleşmenin ardından teşkilatla buluşmalara devam eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Denizli teşkilatıyla bir araya geldi. Yalçın programlar öncesinde ise bazı sendikal temaslarda bulundu.

Teşkilat programları kapsamında Denizli'yi ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın burada Memur-Sen İl Divanı'na katıldı. İl divanında Memur-Sen il ve ilçe yönetimleri, iş yeri temsilcileri ve üyelere hitap eden Genel Başkan Yalçın, hizmet kollarındaki ilavelerle birlikte memur maaşlarına %40'a varan artışların olduğunu belirterek önemli maddelerin de bu toplu sözleşmede yer aldığını söyledi.

- Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi

Sendika üyesi olmanın kıymetli hale geldiğini belirten Yalçın, toplu sözleşme ikramiyesinde gerçekleşen artışın sendikalılığa değer kattığını söyledi. Aynı yaklaşımın yetkili sendika ile yetkili olmayan sendikalar arasında da yapılması gerektiğini belirten Yalçın "Şimdiye kadar sendikacılık sistematiği açısından önemli bir mesafe aldık ancak hala düzeltilmesi gereken maddeler var. Masada temsil noktasında adaletsizlikler var. Masada yetkili olmayan kurumların yer alması açıkça bir adaletsizliktir. Bize şöyle söyleniyor; 'Masada çok aktörlü bir sistem uyguluyoruz. 3 konfederasyon da kamu görevlileri için mücadele ediyorsunuz.' Toplu sözleşmede Kamu İşvereni tarafında Çalışma Bakanlığı ile birlikte muhalefet partilerinin temsilcileri olması ne kadar garip durum olursa, yetkili sendikanın yanında da yetkili olmayan sendikaların toplu sözleşme masasına oturması o derece garip bir durum oluşturuyor. Bu yaklaşım temsilde adaletsizlik doğuruyor, masayı çözüm odaklı olmaktan çıkarıp işleyemez hale getirebiliyor. İşçi sendikacılığında asla olmayacak ve olamayacak bir düzenek memur sendikacılığında meşru gösterilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

- 4688 sayılı Kann yükü kaldırmıyor

"6. Dönem Toplu Sözleşme süreci geride kaldı ama çözüm bekleyen birçok sorun da önümüzde duruyor" diyen Yalçın sendikal hakların gelişmesi için kanun değişikliğinin bir an önce yapılması gerektiğini ifade ederek "Kanun bu haliyle bu yükü kaldıramıyor. Masa taleplere dar geliyor. Masada sandalye sayısını azaltmak, toplu sözleşmenin kapsamını artırmak, sendikal haklardaki kısıtları kaldırmak, hakem kurulunu hakemliğe uygun bir yapıya kavuşturmak gerekiyor. Biz, toplu sözleşmeden herkes yararlansın ama yetkili sendikaya üye olmayanlar bunun için dayanışma aidatı ödesin diyoruz. Memura grev ve siyaset hakkı verilsin istiyoruz" diye konuştu.
Memurlar.Net
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