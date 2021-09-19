Valilikten taşımalı eğitim ihalesinin yapılamadığı iddialarına açıklama

Gaziantep Valiliği, Oğuzeli ilçesindeki taşımalı eğitim için servis ihalelerinin yapılmadığını ve öğrencilerin iki haftadır okula devam edemediğini konu alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim öğrencilerinin yeni eğitim ve öğretim dönemi için okullarına ulaştırılması amacıyla ihaleye çıkıldığını ve Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda duyurusunun yapıldığı hatırlatıldı.

Habercilik anlayışına sığmayan iddia ve ithamların bulunduğu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temel eğitim öğrencilerinin taşınması amacıyla 04.08.2021'de birkaç hat birleşimi için yapılan açık ihaleye teklif verilememesi üzerine 08.09.2021'de pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmış, 7 kısma teklif verilmiş ancak teklifi veren firma sözleşmeyle ilgili gerekli şartları gerçekleştiremeyeceğini beyan etmiştir. Teklif veren ikinci istekliye 3 kısım verilip sözleşme imzalanmıştır. Teklif verilmeyen 5 hat için pazarlık usulüyle tekrar ihaleye çıkılmış ve bir istekli ihaleye katılmış fakat yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiğinden dolayı elenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin taşınması için 58 hat üzerinden ihale gerçekleşmiştir, 13 hat ihalesi sonuçlanmış, 45 hat için teklif verilmemiştir. Özel eğitim öğrencileri için 3 hat üzerinden ihaleye çıkılmış, ihale süreci tamamlanarak taşıma işlemleri gerçekleşmiştir. Temel Eğitim, Orta Öğretim, PİKTES taşıması için 06.09.2021'de ayrı ayrı doğrudan temin yöntemiyle ihaleye çıkılmış, 13 firmaya davetiye gönderilmiş ve teklif veren istekli olmamıştır. Öğrencilerin okullarına ulaştırılması amacıyla Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ihalelerle ilgili hazırlıklar zamanında tamamlanmış, firmalara duyurulmuş ve ihale işlemi ilgili mevzuata göre gerçekleştirilmiştir. Ancak bazı hatlara henüz istekli çıkmadığı için ihale süreci devam etmektedir."