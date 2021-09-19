İki kişi arasında çıkan 'köpeğimi çaldın' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
|19 Eylül 2021 06:53
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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen U.S. isimli vatandaş, daha önceden aralarında husumet bulunan Ü.S. ile karşılaştı. U.S., karşılaştığı Ü.S.'ye kaybolan köpeğini kendisini çaldığını ve geri getirmesini söylemesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Ü.S., kendisini köpeğini çalmakla suçlayan U.S.'ye ateş etti. Kurşun U.S.'nin bacağına ve ayağına isabet etti. Şahsın tabancasından çıkan 1 kurşun da yerden sekerek caddede yürüyen M.M. isimli vatandaşın eline isabet etti.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ü.S. isimli şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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