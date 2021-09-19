Yüksek kiraya karşı yerel yönetimlerden öğrenciye 'otel' adımı

Gazetemizin 'Çaresizlik kayıt donduruyor' haberi büyük ses getirdi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimle yeni yıla açılmasına günler kala yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatlı özel yurtlar ile öğrencilerin dertlerini gündeme getirmiştik. Bu mağduriyetin önüne geçmek için Ordu Valisi Tuncay Sonel'den örnek bir adım geldi. Ordu Üniversitesini kazanarak kayıt yaptıran Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek. Sonel "Devletin şefkatini evlatlarımıza gösteriyoruz yeter ki okusunlar" dedi.

EV VEYA YURT BULANA KADAR

Sorularımızı cevaplayan Sonel şunları söyledi: Basında 'çaresizlikten dolayı öğrenciler kaydını donduruyor' haberini görünce çok üzüldüm. Biz otellerle her konuda anlaştık. Gençler oraya gidecek ve kalacaklar. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar. Okusunlar yeter ki onlar. 3- 5 gün veya 4 hafta artık ne kadar kalıyorlarsa...

ÖĞRENCİ BELGENİZ YETERLİ



Yapılan hizmetten öğrenciler de mutlu... Rize'den Ordu'ya giden Elif Dayan isimli öğrenci "Barınma sorunu yaşadım. Yurtlarda şu an yer yok. Sıkıntımızı iletmek üzere Sayın Valimize ulaştık. Sağ olsun ilgilendiler. Bu oteli ayarlamışlar. Ben de öğrenci belgemle birlikte buraya geldim ve burada misafir edileceğim. Bu hizmetten dolayı Ordu Valisi'ne çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciye 750 lira destek



Öğrencilere destek olmak için bir çalışma da Pendik Belediyesinden geldi. İlk defa kayıt yaptıranlara Sosyal Destek Yardımı Projesiyle 750 TL'lik yardım yapılıyor. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrenciler, pendik.bel.tr WEB sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesini forma yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. Başvurular pendik.bel.tr üzerinden yapılıyor ve 17 Ekim 2021 Perşembe saat 23.59'e kadar devam edecek.

MAHMUT ÖZAY