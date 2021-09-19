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Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!

Kiralar fırlayınca bazı mal sahipleri "emlakçıymış gibi" kendi evini kiraya vermeye ve buradan en az bir kira tutarında komisyon talep etmeye başladı. Ev arayan vatandaş; komisyon, ilk kira, depozito derken, daha eve taşınmadan çok yüklü fatura ile karşılaşıyor.
19 Eylül 2021 07:16
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Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!

Emlak piyasasında yaşanan fahiş artışlar, ahlak erozyonunu da beraberinde getirdi. Kimi ev sahipleri ve emlakçılar acımasız, kuralsız davranırken; kiralık ev arayan vatandaş adeta mağduriyet yaşıyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, gazetemize yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çok sayıda sahte emlak danışmanı olduğunu belirten Yetkin "Mal sahiplerinin bile emlakçıymış gibi kendi evini kiraya verdiğini ve buradan komisyon istediğini duyduk. Alıcı, satıcı, kiraya veren, kiracı tüm vatandaşlarımız mutlak suretle Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almış emlak danışmalarımızla alışveriş yapmalı. Vatandaşlarımız, yetki belgesini sormalı. Yetki belgesi olmayan kişi emlakçı değildir" dedi. Edinilen bilgilere göre emlak ofisleri, kiraya verdikleri her daire üzerinden en az 1 kira tutarında komisyon talep ediyor. Kiralar çok yükselince, mülk sahipleri de bu komisyonu kendileri almak istiyor. Bu sebeple emlakçı gibi davranıp, kiracılardan mümkün olduğunca para koparmaya çalışıyor.

1+1 evlere talep ÇOK

Kira tutarlarıyla ilgili de bilgi veren Yetkin "Kiralar Ankara'da da 1.500-4 bin lira arasında değişiyor. Rakamlar, semte göre farklılık gösteriyor. Bilhassa öğrencilerin bulunduğu semtlerdeki kiralarda geçen seneye göre yüzde 100'e varan artışlar oldu. En çok artış Emek, Beşevler, Cebeci gibi ulaşım imkanlarının kolay olduğu semtlerde görüldü. Şu anda okul ve tayin dönemi olduğu için en çok 1+1 evlere talep var. Kiralık ev talebi karşılanamıyor. Emlakçıların elinde portföy 'yok' denecek kadar az. Yurtlar dolu, öğrenciler yurtlarda da yer bulamıyor. Geçen sene pandemiden dolayı piyasayı canlandırmak için kredi faiz oranları düşürülünce gayrimenkul fiyatları yüzde 50'ye varan oranda arttı. Vatandaş da amortisman süresini düşürmek için kiraları artırdı. Ayrıca geçen yıl evler boş kaldı, ev sahipleri de o zararı karşılamak amacıyla kiraları artırdı. Bazı ev sahipleri de halihazırda kiracı olan vatandaşlardan yüzde 50 zam istiyor. Öyle bir hakları yok. Kira zammı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasını geçemez. Kiracılar asla tedirgin olmasın. Ayrıca ev sahibi yeni kiracıdan, önceki kiracının ödediği fiyatın TÜFE ortalamasından fazla kira istiyorsa, yeni kiracının buna da itiraz hakkı var" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bu arada ev arayan vatandaşlar da tepkili. Ne satılık ne de kiralık daire fiyatlarını karşılacak bir gelir seviyelerinin olmadığını vurgulayan vatandaşlar; bu enflasyonu körükleyen faiz indirimi gibi hamlelerin dikkatli yapılması gerektiğini, kendileri gibi toplumun büyük kesmini oluşturan vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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