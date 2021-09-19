O bir beyin cerrahı, YouTube fenomeni ve çılgın Lego'cu

Sosyal medya fenomeni "Beyinci doktor" Övünç Erdem Çorapçı, aslında bir beyin cerrahı. 39 yaşındaki Op. Dr. Çorapçı, Muğla'nın Milas ilçesinde yaşıyor ve Milas Devlet Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak çalışıyor. Ama o, YouTube'da "Beyinci doktor" ismiyle daha çok tanınıyor. Çorapçı'nın birçok hastası da aynı zamanda sosyal medyada sadık takipçisi.

'Lego ile stres atıyorum'

Milliyet'ten Habil Tangören'in haberine göre; 12 yaşında Lego'ların büyülü dünyasına giren Çorapçı, o masal aleminden bir daha çıkamamış, çıkmamış. Üstelik Lego işini abarttıkça abartmış, tüm dünyası Lego'ları olmuş. Beyin cerrahlığı gibi hassas, yoğun emek ve zaman isteyen önemli bir meslekle YouTube fenomenliğini aynı anda nasıl yürüttüğünü sorduğumda aldığım cevap, "Sosyal medya işime hiç engel olmuyor. Tam tersine, işimin stresini Lego'lar ve videolarımla attığım için işime daha bir olumlu yansıyor" oldu.

YouTube'da "Beyinci doktor" ismiyle bir kanalı bulunan çılgın Lego'cu, burada Lego tutkunlarıyla buluşuyor, sohbet ediyor ve çekilişler yaparak takipçilerine Lego setleri hediye ediyor.

Dev Atatürk portresi

"Beyinci doktor", geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 9 bin 600 parçadan oluşan dev bir Atatürk portresi yaptı.

Lego'dan Atatürk portresi çalışmasının kendi tasarımı olduğunu belirten "Beyinci doktor", "Bilgisayarda Lego'lardan oluşan "Ata'ya Minnet" adını verdiğim bir Atatürk portresi tasarladım. Malzemeleri yurt dışından sipariş ettim. 23 renkten oluşan 9 bin 600 parçayı iki günde büyük bir sabırla birleştirdim. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, önce çocukların önemine aynı zamanda da yaratıcı ve çalışkan bir neslin önemine vurgu yaptı. Ben de bu çalışmayla yaratıcı bir nesle katkı sunmayı amaçladım" dedi.

80x80 santimetre boyutundaki Atatürk portresini şimdilik evinde sergilediğini söyleyen Çorapçı, projesini Lego sergilerine göndereceğini belirtti.

'Brain City' en büyüğü

Lego'lardan çeşitli hayvan ve insan figürleri yapan, "Brain City" "Beyin kenti" adıyla dev bir kent kuran "Beyinci doktor"un yaptığı en büyük Lego setlerinden biri de, ünlü Star Wars filmindeki uzay gemisi...

Evinde Lego setlerini koyacak yer kalmadığından yakınan "Beyinci doktor", "Yaptığım en büyük Lego, 11 bin 700 parçalık dünya haritası ama kendi tasarladığım 11 bin parçalık 'Brain City-Beyin kenti' benim en gözde parçam. Aslında 'Brain City' Türkiye'nin en büyük Lego şehri ve tamamen kendi tasarımım. Vakit buldukça kendim de tasarımlar yapıyorum" diyor.

Lego'ya nasıl başladığını sorduğumda "Beyinci doktor" şunları anlattı: "Lego'ya merakım sanırım 3 yaşlarında başladı. O zaman babam bana bir yap-boz aldı. Uzun süre yap-bozlarla oynadım. İlerleyen yaşlarda bazı dergilerde Lego markasını gördüm ve onun en kaliteli yap-boz olduğunu öğrendim. Bir dergide çekilişle Lego hediye edileceğini öğrendim ve çekilişe katılmak için bir markanın 3 tane diş macunu kutusunu gönderdim. Derginin bir sonraki sayısında kazananlar arasında kendi adımı görünce havalara uçtum, acayip mutlu oldum. Bir ay sonra Lego elime ulaştı ve böylece bu hayal dünyasına adım attım. İlk Lego'm uçak setiydi ama onunla yapmadığım şey kalmadı."

Samimi ve sıcak bir kimlik

Takipçileriyle yaptığı sıcak ve samimi sohbetlerle, sempatik hareketleriyle büyük ilgi gören Çorapçı, YouTube'daki "Beyinci doktor" isimli kanalında ayrıca hobi, gezi, hayvanlar, vlog, beyin-sinir cerrahisi ve nörofizyoloji ile ilgili konuları paylaşıyor. Çorapçı'nın kendi ifadesiyle, "Bu kanal bir Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorunun hayatını yansıtıyor..

'Bazı Lego setlerim beni gerçekten yordu'

Çorapçı, Lego setlerini kurarken büyük keyif aldığını, ancak bazılarını yaparken yorulduğunu itiraf ediyor. Çorapçı şunları söylüyor: "Bazı Lego setleri çok yorucu oluyor. Bitse de kurtulsam dediğim setim olmadı ama bazıları çok uğraştırdı. Mesela Tac Mahal'in sonlarına doğru çok yorulmuştum ve saat de çok geç olmuştu. O bayağı bir yordu beni. Millenium Falcon'da da çok yoruldum. Bitsin artık dedim yani yalan yok. Ama aldığım en pahalı set de Millenium Falcon oldu. Şu sıralarda sanırım fiyatı 7 bin 500 TL civarında."

'En sevdiğim Lego setim ekskavatör'

"Hem büyük, hem çok parçalı, hem cep telefonundan kumanda ediliyor ve içinde bir sürü motor var. Aksiyon var yani. İleride evlendiğimde şu anda oturduğum evi Lego evi olarak muhafaza etmeyi düşünüyorum. Lego çılgınlığının yanında teknoloji deliliğim vardır. Mesleğimi de seviyorum ve YouTube kanalıyla birlikte yürütmeye çalışıyorum."

4 bin 784 parçalık dev: Devastator

"En büyük Lego setlerimden biri, 110 cm uzunluğunda olan devasa Lego Star Wars Imperial Star Destroyer. Toplamda 4 bin 784 parçadan oluşuyor. Bu gemi 1977 yılında Star Wars filmlerinin ilki olarak yayınlanan ''Star Wars Episode IV A New Hope'' filminin giriş sahnesinde görülen geminin tıpa tıp aynısı. Adı Devastator ve Darth Vader'ın gemisi. Lego setlerim arasında en çok parçaya sahip 6. lego seti."

'Çocuklar Lego ile uğraşsın istiyorum'

"Kanalımdan herhangi bir maddi beklentim yok. İstiyorum ki tüm çocuklar olur olmaz şeyler yerine Lego'yla uğraşsınlar, yaratıcılıklarını geliştirsinler, üç boyutlu düşünmelerini geliştirsinler, dikkatlerini artırsınlar, daha sosyal olsunlar. Onlara bir nebze de olsa yol göstermek istiyorum."