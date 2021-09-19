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AYM'den iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iki önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
19 Eylül 2021 08:21
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AYM'den iki önemli karar

Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu; Anasaya Mahkemesi'nin verdiği ve Resmi Gazete'de yayımlanan iki önemli kararı yazdı.

1) SAKAT BIRAKAN İĞNEYE YENİDEN YARGILAMA

Resmi Gazete'de dün yayımlanan karara göre, İzmir'de yaşayan H.K'nin sağ ayak siyatik sinirinde, 2014'te yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan antibiyotik iğnesi nedeniyle hasar oluştu. 'Düşük ayak' teşhisi konulan H.K., yaklaşık bir yıl sonra, enjeksiyon yüzünden yüzde 46 engelli hale geldiğini, marketini kapattığını, eşinin kendisini üç çocuğu ile terk ettiğini ve psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek hastaneye maddi ve manevi Tazminat davası açtı. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce manevi tazminat talebi kısmen kabul edilirken, maddi tazminat talebi ise reddedildi. Bölge adliye mahkemesi de hizmet kusurunun tespit edilmemesi nedeniyle manevi tazminat kararının reddine hükmetti. Bunun üzerine H.K AYM'ye başvurdu. AYM, 16 Haziran'da Anayasa'nın 17'nci maddesinde 'maddi ve manevi varlığını koruma hakkı'nın ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. AYM kararında, hastanelerin hasta kayıtlarını tutma yükümlülüklerinin altı çizildi.

2) POLİS DAYAĞINA 27 BİN TL TAZMİNAT

AYM bir başka kararıyla da polis dayağı ile yaralanan Ö.U.A.'nın açtığı davanın 11 yıl sürmesi ve sonuçsuz kalması nedeniyle yeniden yargılama ve 27 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararına göre Ö.U.A., Didim'de alkollü geldiği markette, A.K ile para üstünü eksik verdiği iddiasıyla tartıştı. Market sahibi A.K.'nin çağırdığı polislerin müdahalesi sonrası yaralanan Ö.U.A. şikayetçi oldu. Soruşturma sonrası iki polise zor kullanma sınırının aşılması, başvurucu Ö.U.A.'ya ise görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından dava açıldı. Ö.U.A. beraat ederken, polislere ise 10 ay hapis cezası verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ö.U.A. da AYM'ye başvurdu. AYM, 29 Haziran'da ihlal ve yeniden yargılama kararı verdi. Kararda, 'Çok karmaşık olmayan kötü muamele olayında kesinleşmiş kararın verilmesinin yaklaşık 11 yıl sürmesi özensizlik' olarak nitelendirildi.
Hürriyet
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