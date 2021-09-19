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Kargocu Dilek önce mağdur, sonra örgütün muhasebecisi oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
19 Eylül 2021 08:27
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Kargocu Dilek önce mağdur, sonra örgütün muhasebecisi oldu

Örgütün tek kadın şüphelisi ilçedeki bir kargo firmasının müdürü olan Dilek G.'nin örgütün daha önce mağdurlarından biri olduğu sonra ise örgütün muhasebeciliğini yaptığı belirlendi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç örgütünün lideri emlakçı Hüseyin Ö. ve adamlarının ilçede faiz karşılığında borç para verdiği kişilerin senedini ödeyememesi durumunda gayrimenkullerini haciz ettirdiği, mallar icra müdürlüğünde satışa çıkarıldı.

Sonra bu ihalelere girecek olan kişileri tehdit ederek girmemelerini sağladıkları, ihaleye giren kendi adamlarına ihaleleri ucuza aldırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Örgütün bu yolla 100'ün üzerindeki kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

MAĞDURKEN ÖRGÜTE KATILDI

İlçedeki bir kargo firmasının müdürü olan Dilek G.'nin de önce örgütten borç para aldığı ödeyemeyince örgütün ağına düşüp, örgüt adına çalıştığı kaydedildi. Dilek G.'nin ayrıca örgütün gelir gider defterini tutarak örgütün muhasebecilik görevini üstlendiği tespit edildi.

Kargo firmasının sahipleri Rıfat D. ve Ömer Ç'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerden örgüt lideri Hüseyin Ö. ile Cengiz B. ve Ömer Ç, tutuklanırken, Dilek G. ile birlikte 7 kişi adli kontrolle, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.


TOLGA YANIK
Sabah
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