Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı haberiyle aileler ve çocuklar için heyecanlı bir süreç başladı. Öğrenciler sınıflarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştu... Okulun ilk haftası çocuklar tekrar okula nasıl alışacak diye endişelenen aileler, hiç tahmin etmedikleri bir sürprizle karşılaştı: Servis sorunu...

Hürriyet'ten Pınar Tahirler'in haberine göre; Çocuklarını servise yazdırmak isteyen pek çok veli, kapasitenin dolduğu cevabını aldı, servis kaydını yaptıran bazılarıysa çocuklarına 'yer çıkmasını' beklemeye başladı. Çünkü pandemide borçlarını kapatmak için araçlarını satan ya da sektörü bırakan çalışanlar nedeniyle servis de yok, şoför de... Şoförler araç eksikliğini çözmek için, elinde servis plakası olan ama bunu kullanmayanlara süre sınırı getirilmesini öneriyor; aileler okulların sorumluluk almasını istiyor, okullarsa giriş-çıkış saatlerine bir düzenleme getirilmesini...

'ÖĞRENCİLER ERKEN ALINIYOR, GEÇ BIRAKILIYOR'

Serhat Burak Hersat, Okul müdürü

- Yüz yüze eğitimin aksayacağı yönündeki söylentiler araç, şoför ve hostes bulma sıkıntısına yol açtı.

- Veliler servis firmalarına geçen yıllarda peşin ödedikleri ücretleri geri alamadılar. Firmalara temkinli yaklaştılar.

- Servis kullanmak isteyen öğrenci sayısı az. Farklı ilçelerde oturan öğrenciler aynı araçlara yerleştirildi. Öğrenciler sabah erken alınıyor, akşam geç bırakılıyor.

- Servis problemini çözmek için plaka ve yol belgesi kıstaslarını esneterek taşıt sayısı arttırılabilir. Resmi ve özel okulların hizmet saatleri arasında en az 1 saat aralık bırakarak servis araçlarının sadece okullara hizmet vermesi sağlanabilir.

'KIZIM 2 VESAİT KULLANIP 20 DAKİKA YÜRÜYECEK'

Y.K., veli

Kızım Kadıköy'de bir Anadolu lisesine kaydoldu. İlk gün servis yetkilisi araçlarda yer kalmadığını, ek servis ayarlamaya çalıştıklarını söyledi. Fakat hala bir gelişme yok. Çok zor durumda kaldım. İlkokula giden bir çocuğum daha var ve ikisinin saatleri çakışıyor. Kızım Kadıköy'deki okuluna, iki vesait kullanıp sonra 20 dakika da yürüyüp toplam 45 dakikada varabilir.

'KORSAN TAKSİ TAVSİYE EDİLMİŞ'

Hakan Turgut, veli

Oğlum Osmanbey'de özel bir ilkokulun 4'üncü sınıfında. Bu yıl okul birkaç servis şirketi denedi. Sonra da beceremediklerini söyleyip bizi resmen sokağa bıraktılar. Okulun iletişim departmanı bizim gibi mağdur bir başka veliye korsan taksilerle görüşmeyi tavsiye etmiş. Biz üç aile ortak bir araç bulma yoluna gideceğiz ama bu da oldukça pahalı.

'ŞAKA GİBİ BİR GÖRÜŞME YAPTIM'

Aslıhan Eldemir, veli

Çocuğumu servise yazdırmak istedim, "Şu an dolu" dediler. Okul "Bir sizin (3-4 çocuk açıkta) çocuğunuza araç açamayız" diyor. Müdür yardımcısıyla şaka gibi bir görüşme yaptım, "Daha yakın okula kaydınızı almak isterseniz yardımcı olurum, çocuğunuzu ben mi götürüp getireyim" diyor. Evimize yakın okula versek de çocukların oraya yalnız gitmesi mümkün değil.

'İLGİLİ KİMSEYE ULAŞAMIYORUZ'

Tuğba Kar, veli

Okul açıldığından beri servisle ilgilenen kimseye ulaşamıyoruz. Hala çocuğu ben okula bırakıp alıyorum. Hamileyim ve ilerleyen zamanlarda nasıl olacak, bilemiyorum. Okul çıkışlarındaki trafikten bahsetmiyorum bile... 8 dakikalık mesafedeki okula yarım saatte ulaşıyoruz.

'ŞOFÖR YOK, YAŞ SINIRI 65'TEN 68'E ÇIKTI'

Mehmet Üzel, servis firması sahibi

Pandemide birçok arkadaşımız mesleği bıraktı. Bu sene hem araç hem sürücü bulmakta zorlanıyoruz. Hafta içi yayımlanan bildiriyle ticari araç şoförleri için yaş sınırı 65'ten 68'e çekildi. Araç fiyatları çok yükseldi. Trafik yoğunluğu da önemli bir sorun. İki sene önce içindeki öğrencilerle 40 dakika süren bir servis güzergahı şimdi en az 1 saat 10 dakika sürüyor.

'PLAKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU GELSİN'

Yaşar Esenkaya, servis şoförü

Pandemide servisçiler 18 ay işsiz kaldı, borç ödemek için plakaları ellerinde tuttular ama arabalarını sattılar. Plaka da sınırlı, yenisini almak zor. Aracını satan bazı servisçiler plakaları ellerinde tutuyor, çalıştırmıyor. Piyasada bundan dolayı araç sıkıntısı var. Belediye, plakaların boşta durmasına bir süre sınırı getirmeli.

'OKULLAR KAPANIRSA KAN AĞLARIZ'

Engin Köroğlu, servis şoförü

1.5 senedir çalışmayan servisçiler, kredi çekip sigorta, muayene ödedi. Sezon başında araçlar bakıma girdi. Ama aldığımız duyumlar okulların kapanacağı yönünde... Eğer okullar kapanırsa servisçiler kan ağlar. Bazı okullar servisleri iptal etmiş çünkü şirket araç bulamıyor ve öğrenciyi okula getiremiyor. Bazı veliler okul kapanacak diye çocukları servise vermiyor.

'FİRMALARIN ALDIĞI YÜZDELER ÇOK YÜKSEK'

Gülcay Yıldırım, eski servis şoförü

Pandemide önümüzü göremedik; aracın trafik, kasko, muayene, vergi, bakım masrafları ağır geldi ve aracımı sattım. Tur firmalarının aldığı yüzdeler de çok yüksek. Bu işi bırakmaya karar verdim. Şartlar değişir, para kazanacak durumları görürsem dönmeyi düşünebilirim.

'BU İŞİ 22 SENE YAPTIM, ARTIK GERİ DÖNMEM'

Özgür Tekeloğlu, eski servis şoförü

Mesleğimi 22 sezon, ara vermeden yaptım. Ama pandemide işi bırakmak zorunda kaldım. Şimdi bir kargo şirketinin acenteliğini aldım. Okul ve personel saatleri çakışıyordu, değil üçüncü, ikinci iş bile yapamaz hale gelmiştik. Okullarda istenen aidatlar çok yüksekti. Servis sektörü yakıt, sigorta, bakım gibi giderlerle baş etmekte çok zorlanıyor. Asla dönmeyi düşünmüyorum.