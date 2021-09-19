Türk diplomatı 'korona vakası olmayan Türkmenistan' ölüme sürüklemiş

İngiliz medya kuruluşu BBC, corona virüsü vakasının görülmediği nadir ülkelerden biri olan Türkmenistan ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Kendisi de bir diş hekimi olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un sıklıkla ülkesinde corona virüsü olmadığını söylediğini hatırlatan BBC, buna karşılık ülkede corona virüsü vakalarının görüldüğünü fakat bunu kimsenin dile getirmek istemediğini iddia etti.

BBC, Berdimuhammedov'un corona virüsü vakalarını açıklamasının devlet rejimini zor durumda bırakabileceğini aktarırken, başka ülkelerden yayın yapan Türkmen medyası ise üçüncü corona virüsü dalgasının ülkede başladığını yazdı. BBC, "Ülkede herkes bu konuda konuşmaktan korkuyor. Bazı medya kaynakları salgının başladığı günden beri ülkede 60'dan fazla insanın corona virüsünden öldüğünü yazıyor" yorumunu yaptı.

27 HAZİRAN'DA TÜRK DİPLOMATA COVID-19 BULAŞTI

Fakat resmi olarak corona virüsü vakasının olmadığı ülkede geçen yıl bir Türk diplomatın yaşamını yitirmesinin, ülkenin gizlediği durumu az kalsın bütün dünyanın öğrenmesine yol açacağı belirtildi. 27 Haziran 2020'de Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kemal Uçkun, corona virüsüne yakalandı. Göğüs ağrısı, terleme, yüksek ateş gibi semptomlar gösteren Uçkun'a zatürre tanısı kondu.

Fakat Türk diplomatın eşi Güzide Uçkun, röntgen sonuçlarını Türkiye'deki hastanelere gönderince gerçek ortaya çıktı. Türk doktorlar Uçkun'un Covid-19'a yakalandığını tespit etti. Bu haberle birlikte harekete geçmek isteyen Güzide Uçkun'un yaşadıklarını BBC aktardı. BBC, "Uçkun, çaresizce eşini Türkiye'ye geri götürmek istedi fakat Türkmen yetkililer bir ambulans uçağının ülkeden çıkmasına izin vermedi. Uçağın ülkeden çıkmasına Uçkun'un ölümünden saatler sonra izin çıktı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan BBC'nin haberinde Uçkun'un mumyalanmış bedeninde yapılan sonuçlarda corona virüsü bulunmadığı da öne sürüldü. BBC, Uçkun'un yaşadıklarının ülkenin "corona virüsü olmayan ülke" imajına zarar verebileceğini de aktardı.

Ülkede bazı karantina önlemleri alındığını hatırlatan BBC, bu "önleyici adımlar" sayesinde hükümetin ülkede corona virüsü olmadığını açıkladığını da dile getirdi. BBC ayrıca ülkede Covid-19 ya da corona virüsü denmesinin yasak olduğunu da söylerken, "O virüs", "bu hastalık" gibi kapalı tanımlamalar kullanıldığını da yazdı.