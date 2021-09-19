1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk diplomatı 'korona vakası olmayan Türkmenistan' ölüme sürüklemiş

Uluslararası kamuoyuna, "Corona virüsü vakasının olmadığı ülke" olarak kendini tanıtan ve bu yönde propaganda yapan Türkmenistan'ın corona virüsü vakalarını ve ölümlerini gizlediği iddia edildi.
19 Eylül 2021 09:10
+Aa- Yazdır
Türk diplomatı 'korona vakası olmayan Türkmenistan' ölüme sürüklemiş

İngiliz medya kuruluşu BBC, corona virüsü vakasının görülmediği nadir ülkelerden biri olan Türkmenistan ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Kendisi de bir diş hekimi olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un sıklıkla ülkesinde corona virüsü olmadığını söylediğini hatırlatan BBC, buna karşılık ülkede corona virüsü vakalarının görüldüğünü fakat bunu kimsenin dile getirmek istemediğini iddia etti.

BBC, Berdimuhammedov'un corona virüsü vakalarını açıklamasının devlet rejimini zor durumda bırakabileceğini aktarırken, başka ülkelerden yayın yapan Türkmen medyası ise üçüncü corona virüsü dalgasının ülkede başladığını yazdı. BBC, "Ülkede herkes bu konuda konuşmaktan korkuyor. Bazı medya kaynakları salgının başladığı günden beri ülkede 60'dan fazla insanın corona virüsünden öldüğünü yazıyor" yorumunu yaptı.

27 HAZİRAN'DA TÜRK DİPLOMATA COVID-19 BULAŞTI

Fakat resmi olarak corona virüsü vakasının olmadığı ülkede geçen yıl bir Türk diplomatın yaşamını yitirmesinin, ülkenin gizlediği durumu az kalsın bütün dünyanın öğrenmesine yol açacağı belirtildi. 27 Haziran 2020'de Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kemal Uçkun, corona virüsüne yakalandı. Göğüs ağrısı, terleme, yüksek ateş gibi semptomlar gösteren Uçkun'a zatürre tanısı kondu.

Fakat Türk diplomatın eşi Güzide Uçkun, röntgen sonuçlarını Türkiye'deki hastanelere gönderince gerçek ortaya çıktı. Türk doktorlar Uçkun'un Covid-19'a yakalandığını tespit etti. Bu haberle birlikte harekete geçmek isteyen Güzide Uçkun'un yaşadıklarını BBC aktardı. BBC, "Uçkun, çaresizce eşini Türkiye'ye geri götürmek istedi fakat Türkmen yetkililer bir ambulans uçağının ülkeden çıkmasına izin vermedi. Uçağın ülkeden çıkmasına Uçkun'un ölümünden saatler sonra izin çıktı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan BBC'nin haberinde Uçkun'un mumyalanmış bedeninde yapılan sonuçlarda corona virüsü bulunmadığı da öne sürüldü. BBC, Uçkun'un yaşadıklarının ülkenin "corona virüsü olmayan ülke" imajına zarar verebileceğini de aktardı.

Ülkede bazı karantina önlemleri alındığını hatırlatan BBC, bu "önleyici adımlar" sayesinde hükümetin ülkede corona virüsü olmadığını açıkladığını da dile getirdi. BBC ayrıca ülkede Covid-19 ya da corona virüsü denmesinin yasak olduğunu da söylerken, "O virüs", "bu hastalık" gibi kapalı tanımlamalar kullanıldığını da yazdı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fahiş fiyat nasıl biter? İşte uzmanların önerileri
19 Eylül 2021 08:08		 Aşı reddinde o kritik soru: Bu bir hak mı
19 Eylül 2021 07:43
Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı- Haritalı
19 Eylül 2021 07:24		 Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
19 Eylül 2021 07:16
Bu berberde isteyen piyano çalıyor isteyen kitap okuyor
18 Eylül 2021 23:35		 Emekli asker, 69 yaşında kep atmanın mutluluğunu yaşadı
18 Eylül 2021 23:34
Hamilelik sürecinde aşı yaptıran kadın bebeğini kucağına aldı
18 Eylül 2021 22:59		 Düğün yemeğinde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
18 Eylül 2021 21:58
PCR zorunluluğu vakaların tespitini sağladı
18 Eylül 2021 21:32		 İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor
18 Eylül 2021 21:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen 'dünyanın en iyileri' arasında11:46 - Fed Başkanı'nın elinde Fed'in aldığı varlıklardan olduğu ortaya çıktı11:41 - Herekol Dağı kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Koronanın etkili olduğu dönemde PTT'de 519 milyon işlem yapıldı11:18 - Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek11:13 - TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
11:05 - Koronadan anne adayı ölümleri 7 kat arttı, aşı çağrısı geldi11:00 - Akıncı Üssü davasında keşif kararı10:49 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı10:38 - Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor10:29 - Güzellik Kraliçesi de Palalı Sabri'nin kurbanı10:20 - Ünlü sanatçının 40 metre yüksekte zor anları
10:13 - Azize, antrenörlük hayali için 53 yaşında lise diploması aldı10:08 - Youtuber'ın çılgınlıkları bitmiyor! Bu kez de Avrupa'dan Asya'ya metrobüsün üstünde geçti10:01 - Kaza yapan kadına yardım etmek yerine gasp ettiler09:56 - Koku uzmanı adayları son derslerini Osmanlı Şifahanesi'nde yaptı09:42 - İntihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti
09:30 - Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Fahiş fiyat nasıl biter? İşte uzmanların önerileri
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tasarruf yapmak 1
cancun 1
ilk uzay turistleri 1
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 2
hayata dair gülümseten detaylar 1
zanzibar 1
anayasanın 5.maddesi 1
bana zehir olan şeker 2
youtube 1
rice and beans 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam