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İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
|19 Eylül 2021 09:18
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İzmir'in Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi'nin birleşiminde meydana gelen olayda, alacak meselesinden dolayı aralarında sorun olan dört kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönen olayda, S. K. (35), O. A. (35) ve Kubilay T. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise kaçtı.
Yaralılardan Kubilay T. kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer 2 kişinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
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