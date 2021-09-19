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Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K., rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı. İddianamede müdürün belediyeye iş yapan müteahhit Y.T'nin hak edişlerini fazla veya erken ödemesi karşılığında çay paketleri içinde para aldığı ve tatil masraflarını ödettiği ortaya çıktı. İddianamede ayrıca Bahattin K. ile müteahhit Y.T. arasında geçen konuşmaların tapeleri de yer aldı.
19 Eylül 2021 09:30
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Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde

Samsun'un Terme ilçesine bağlı olan ve daha sonra mahalleye dönüştürülen Evci Belediyesinde zabıta olarak göreve başlayan Bahattin K., yaklaşık 20 yıl çeşitli ilçe belediyelerinde memur ve daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra 31 Mart seçimlerinin ardından Başkan seçilen AK Partili Mustafa Demir tarafından Büyükşehir Belediyesine getirildi.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı görevi verilen Bahattin K. 22 Aralık 2020'de müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Her iki sanıkta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daire Başkanı Bahattin K., ifadesinde ele geçen 30 bin TL'yi rüşvet değil borç olarak aldığını söyledi. Ancak Y.T., belediyeden alacağı olan hak edişi erken veya daha fazla miktarda almak için Bahattin K.'ya para verdiğini kabul edince 1 ay sonra tahliye oldu.

HAKKINDA 2 DAVA AÇILDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Bahattin K. ve Y.T. hakkında rüşvet almak, vermek ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tek bir iddianame hazırladı. Ancak Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi usul ve suç unsurlarının yanlış değerlendirildiğini ileri sürerek iddianameyi kabul etmeyip, dosyayı soruşturmayı yürüten savcıya iade etti. Bunu üzerine savcılık, Bahattin K.'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini gizlemek suçundan dolayı soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle dosyayı ayırdı. Rüşvet almak ve vermek suçundan hazırlanan yeni iddianameyi ise Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

PARA ÇAY PAKETLERİNDE SAKLANIYOR

İddianameye göre, polis tarafından teknik ve yakın takibe alınan Bahattin K. ile müteahhit Y.T'nin iki kez görüştükleri tespit edildi. 23 Ekim 2020 günü Y.T. ile Bahattin K. İlkadım ilçesinde bir kafede buluşup sohbet etti. Kafeden ayrıldıktan sonra Y.T. kendi aracında bulunan 2 çay paketini Bahattin K.'nın aracına bıraktı.

Paketlerin içinde rüşvet parası olduğunu iddia eden savcı, paranın miktarının tespit edilemediğini belirtti. İkili yaklaşık 2 ay sonra 21 Aralık günü ikinci kez bir araya geldi. Bahatttin K.'nın aracında görüştükleri sırada çay paketleri içine gizlenmiş 30 bin lira para ile birlikte polis tarafından yakalandı. Bahattin K.'nın makam odasında bulunan kasada yapılan aramada çay paketleri içinde de para bulundu.

KASADAN SERVET ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesinde Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. müteahhit Y.T'den 30 bin lirayı borç aldığını söylemesine rağmen makam odasındaki kasadan servet çıktı. Kasa içinde bulunan çay paketinin içinden 135 bin euro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kg'lık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusuna el konuldu. Banka hesapları savcılık tarafından bloke edildi.

RÜŞVET GÖRÜŞMELERİ DİNLEMEYE TAKILDI

Mahkeme kararıyla yapılan teknik takipte, Bahattin K ile müteahhit Y.T'nin rüşvet görüşmeleri polisin dinlemesine takıldı. İddianame yer alan bilgilere göre, 21 Aralık'ta müteahhit Y.T, telefonla Bahattin K'yı arayarak Samsun'da olduğunu ve kendisini ziyaret etmek istediğini söyledi. Mesai bitiminde müdür Bahattin K.' bir alışveriş merkezi önünde Y.T. ile buluştu.

Y.T: Çayın var arabada
Bahattin K: Abi zahmet ettin
.
Y.T: Bir 500 at bana yarın. Atabilirsen 600 at.
Bahattin K: Tamam zorlarım
Y.T: Zorlayabilirsen öyle zorla abi. Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Bahattin K: Tamam abi
Y.T: Ben önümüzdeki hafta gelirim belki
Bahattin K:Şöyle, hatta az daha zorlayabilirsem sen biraz daha takviye yaparsın olur mu?
Y.T: Yaparım yaparım ama önümüzdeki hafta gelirim
.

AİLECE TATİLİN PARASINI DA MÜTEAHHİT ÖDEMİŞ

Bahattin K., ilk görüşmeden 6 gün sonra ailesiyle birlikte İkizdere ilçesine tatile gitmeleri de iddianamede yer aldı. Müteahhit Y.T. tarafından rezervasyon yapılan otelde 3 gün kalan Daire Başkanı ve ailesi ücret ödemeden ayrıldı. Konaklama ücreti olan 5 bin 977 lira ise 2 gün sonra Y.T'ye ait inşaat şirketi tarafından ödendi. Tutuklu yargılanan Bahattin K., rüşvet suçundan 4'dan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

İSMAİL AKDUMAN
Sözcü
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