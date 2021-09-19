Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kaza yapan kadına yardım etmek yerine gasp ettiler
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletiyle ilerleyen bir kadın, park halindeki otomobile çarptı. Kazada baygın halde yatan kadının parasını ve telefonunu iddiaya göre bir hurdacı alıp kaçtı.
|19 Eylül 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolu üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen bir kadın kontrolünü kaybettiği motoru ile park halindeki bir otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın baygın halde yere yığıldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre kadının parasını ve telefonunu yoldan geçen bir hurdacı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis heryerde parayı ve telefonu alıp kaçan şüpheliyi arıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 11:13
|Akıncı Üssü davasında keşif kararı
19 Eylül 2021 11:00
|Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
19 Eylül 2021 10:49
|Güzellik Kraliçesi de Palalı Sabri'nin kurbanı
19 Eylül 2021 10:29
|İntihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti
19 Eylül 2021 09:42
|Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
19 Eylül 2021 09:30
|İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı
19 Eylül 2021 09:18
|Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
19 Eylül 2021 08:35
|İki kişi arasında çıkan 'köpeğimi çaldın' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
19 Eylül 2021 06:53
|Isparta'da acil servis doktoruna yumruklu saldırı
19 Eylül 2021 06:30