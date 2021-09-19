1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güzellik Kraliçesi de Palalı Sabri'nin kurbanı

Fuhuş yaptırmakla suçlanan Palalı Sabri'nin eski Afrika Güzellik Kraliçesini de ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Sabri Çelebi Miami'de yaşıyor ama kardeşi Mehmet Emin gözaltına alındı.
19 Eylül 2021 10:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'nin "Palalı Sabri" olarak tanıdığı Sabri Çelebi'nin fuhuş çetesi yönettiği ortaya çıkmıştı. Gezi protestoları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi bir süredir ABD'nin Miami kentinde yaşıyor.

Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül'de baskın düzenlendi. Gerekçe ise Çelebi'nin Fas asıllı kadınlara eğlence mekanlarında fuhuş yaptırmakla suçlanmasıydı.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre gece 03.00'te yapılan baskınlarda Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi (25) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Çelebi Ailesi'ne ait Beyoğlu'ndaki Opera Clup Pera'ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Diğer işyerlerine yapılan baskınlarda da gözlem altına alınan toplam 62 kadın Pendik'te bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne ait binaya götürüldü.

'O KADINLAR MÜŞTERİMİZ'

Gözaltına alınan 6 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığı, 6 şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde ifade veren Mehmet Emin Çelebi, kendilerine iftira atıldığını savunarak gözlem altına alınan kadınların müşterileri olduğunu söyledi.

62 kadından büyük bir bölümü Fas asıllı. Beyoğlu'nda bulunan Opera Clup Pera'ya yapılan baskında gözlem altına alınan kadınlar arasında 2015'te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen Fatima Zahra El Guiraa (24) da bulunuyor. Güzellik kraliçesinin, avukatına "Ben Türkiye'de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim" dediği öğrenildi.

POLİSLER TUTUKLANDI

Üç kişiye yönelik çıkan tutuklama kararından bir gün önce dikkat çeken tutuklamalar oldu. Sabri Çelebi'nin yakınlarına yönelik soruşturmayı yürüten polislerden 5'i tutuklandı. Polisler, çete soruşturmasında şüpheli bir Çinlinin serbest bırakılması için eşinden 100 bin dolar istemekle suçlanıyor. Tutuklanan polislerden Serkan Gül'ün, Çelebiler'e yönelik soruşturmayı yürüten polis ekibinin başında yer aldığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği, Çelebi ile Vedat Özbağ (47) ve Mahmut İlter'i (31) 'suç örgütü kurmak ve insan ticareti yapmak'tan tutukladı. Şirket muhasebecisi İlknur A., Taksi şoförü Engin A. ile Kenan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 11:13		 Akıncı Üssü davasında keşif kararı
19 Eylül 2021 11:00
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
19 Eylül 2021 10:49		 Kaza yapan kadına yardım etmek yerine gasp ettiler
19 Eylül 2021 10:01
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti
19 Eylül 2021 09:42		 Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
19 Eylül 2021 09:30
İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı
19 Eylül 2021 09:18		 Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
19 Eylül 2021 08:35
İki kişi arasında çıkan 'köpeğimi çaldın' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
19 Eylül 2021 06:53		 Isparta'da acil servis doktoruna yumruklu saldırı
19 Eylül 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen 'dünyanın en iyileri' arasında11:46 - Fed Başkanı'nın elinde Fed'in aldığı varlıklardan olduğu ortaya çıktı11:41 - Herekol Dağı kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Koronanın etkili olduğu dönemde PTT'de 519 milyon işlem yapıldı11:18 - Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek11:13 - TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
11:05 - Koronadan anne adayı ölümleri 7 kat arttı, aşı çağrısı geldi11:00 - Akıncı Üssü davasında keşif kararı10:49 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı10:38 - Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor10:29 - Güzellik Kraliçesi de Palalı Sabri'nin kurbanı10:20 - Ünlü sanatçının 40 metre yüksekte zor anları
10:13 - Azize, antrenörlük hayali için 53 yaşında lise diploması aldı10:08 - Youtuber'ın çılgınlıkları bitmiyor! Bu kez de Avrupa'dan Asya'ya metrobüsün üstünde geçti10:01 - Kaza yapan kadına yardım etmek yerine gasp ettiler09:56 - Koku uzmanı adayları son derslerini Osmanlı Şifahanesi'nde yaptı09:42 - İntihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti
09:30 - Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Fahiş fiyat nasıl biter? İşte uzmanların önerileri
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayata dair gülümseten detaylar 1
zanzibar 1
bir teselli ver 2
ilk uzay turistleri 1
ayçiçeği 1
tuvalette düşünmek 2
örümcek 1
aşkımı sakla 1
anayasanın 5.maddesi 1
rice and beans 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam