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Koronadan anne adayı ölümleri 7 kat arttı, aşı çağrısı geldi

Trabzon'da pandemi döneminde hamile anne adayı ölümlerinin 7 kat arttığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin 'Bu çok ciddi bir rakam. Sadece bölgemizde değil, dünya genelinde de benzer oranlar söz konusu' dedi. Prof. Dr. Tekin, tüm anne adaylarına aşı çağrısı yaptı.
19 Eylül 2021 11:05
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Koronadan anne adayı ölümleri 7 kat arttı, aşı çağrısı geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, pandemi ile birlikte dünya genelinde anne adayı ölüm oranlarının yükselmeye başladığını belirtti.

Prof. Dr. Tekin, "Pandemi başlamadan önce dünya genelinde 100 binde 16 ila 14 oranlarında anne adayı ölümü yaşıyorduk. Bu bizim için Amerika, Avrupa'dan bile çok daha iyi rakamlardı. Tüm dünyada olduğu gibi anne adayı ölüm oranlarında da ciddi artış oldu. Trabzon'da geçen yıla oranla hamile anne adayı ölümünde 7 kat artış yaşadık. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece bölgemizde değil, dünya genelinde de benzer oranlar söz konusu. Pandeminin başından beri Covid-19'a bağlı 7 anne adayı ölümümüz var. Daha önceki yıllarda yoktu. Kimisi enfeksiyonun erken döneminde çok ağır seyrettiği için yaşamını kaybetti. Bir anne adayımız da gebeliğin başında Covid-19 geçirerek sonraki süreçlerde oluşan komplikasyonlara bağlı hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra Covid-19 nedeniyle uzun süre yoğun bakımda yattıktan sonra enfeksiyon bulguları kalmamış olsa bile ek problemlere bağlı olarak hayatını kaybeden anne adaylarımız da oldu" diye konuştu.

'GEBELİĞİN İLK 3 AYINDAN SONRA AŞI GÜVENLE YAPILABİLİR'

Hamile kadınların gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle koronavirüs aşısı yaptırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tekin, "Gebelikte Covid-19 aşısı yapılan gruplarla ilgili yapılan yayınlar var. Covid-19'a kıyasla çok daha az yan etkiyle bu süreç atlatılıyor. Aşıya bağlı olabilecek yan etkiler; enjeksiyon yerinde basit ağrı, genel bir kırgınlık, gribal semptomlar gibi çok basit bulgularla bu süreç geçebiliyor. Şu ana kadar aşıya bağlı gebelikte ölüm ya da ağır komplikasyon bildirilmemiş. Bunlar bizim için hep olumlu veriler. Yeni yayınlanan bir kılavuzda, gebeliğin herhangi bir döneminde aşı yapılmasının sakıncalı olmadığına dair yeni bilgiler paylaşıldı. Bunu da yakında tüm anne adayları ve toplumla paylaşacağız. Aşı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle yapılabilir" dedi.

'BEBEĞİNİZE VE KENDİNİZE YAŞAM HAKKI TANIYIN'

Prof. Dr. Tekin, tüm anne adaylarına aşı çağrısında bulunarak "Aşıdan korkmayalım. Sonuçta burada yaşamak önemli. Ölüm mü, yaşamak mı? Burada hem sevdiklerinizi hem kendinizi korumak için aşıyı öneriyoruz. BionTech grubu aşılarda, aşılanan bireylerde gebelikte ölüm bildirilmemiş. Hastalık daha hafif seyrediyor, hastaneye yatış oranları çok düşük ve ağır hastalık ve ölüm gibi durumlar aşılanan grupta yaşanmıyor. Bu yüzden tüm gebelerimizi aşılanmaya davet ediyorum. Hem bebeğinize hem kendinize yaşam hakkı tanımak için mutlaka Covid-19 aşısı yaptırın" ifadelerini kullandı.
DHA
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