Herekol Dağı kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.
|19 Eylül 2021 11:41
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