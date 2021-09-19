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Fed Başkanı'nın elinde Fed'in aldığı varlıklardan olduğu ortaya çıktı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltma takvimi ve Fed yetkililerinin kişisel portföyleri tartışılırken, Fed Başkanı Powell'ın portföyünde Fed'in pandemide alım yaptığı varlıklar bulunduğu ortaya çıktı.
19 Eylül 2021 11:46
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Fed Başkanı'nın elinde Fed'in aldığı varlıklardan olduğu ortaya çıktı

Tüm dünya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) pandemi döneminde ekonomiyi desteklemek için yaptığı varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağını tartışırken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Cnbc'nin haberine göre, Fed Başkanı Jerome Powell'ın portföyünde, Fed'in pandemi döneminde alım yaptığı varlık sınıflarından biri olan yerel yönetim tahvillerinden bulunuyor.

Powell'ın elinde söz konusu sınıftan 1,25 milyon dolar ile 2,5 milyon dolar arasında değerde varlık bulunduğu ve bu varlıkları 2019 yılında aldığı belirtildi.

2020 yılında Fed bu varlık sınıfından 5 milyar dolarlık alım yapmıştı.

Fed'in pandemide alım yaptığı varlıklar içinde Powell'ın ailesinin 2016 yılında aldığı Illinois eyalet tahvilleri de yer aldı.

Fed'in varlık alımları, söz konusu varlığın değerini yükseltiyor. Fed yetkililerin elindeki varlıklar, sundukları finansal beyan belgelerinden takip edilebiliyor.

DİĞER FED YETKİLİLERİNDE DE VAR

Powell'ın yanı sıra Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in de portföylerinde Fed'in satın aldığı sınıflardan bazı varlıkların olduğu aktarıldı.

Rosengren'in elinde 151 bin dolar ile 800 bin dolar arasında değerde ipoteğe dayalı menkul kıymet sahibi gayrimenkul yatırım ortaklığı varlığı bulunduğu belirtildi.

Rosengren'in dört ayrı gayrimenkul yatırım ortaklığında 37 ayrı işlem gerçekleştirdiği ve Fed'in 2020'de bu tip varlıklardan yaklaşık 700 milyar dolarlık alım yaptığı kaydedildi.

Barkin ise 2020'den önce 1,35 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında değerde şirket tahvili alımı yaptı. Bu şirketler arasında Pepsi, Home Depot ve Eli Lilly yer aldı. Fed geçen yıl bu varlıklardan da 46,5 milyar dolarlık alım yapmıştı.

BAŞKAN DENETİM TALİMATI VERMİŞTİ

Elinde Fed'in alım yaptığı sınıftan varlıklar bulunduğu ortaya çıkan ve tartışmalara neden olan Powell, geçen hafta Fed yetkililerinin bireysel portföyleriyle ilgili etik kurallara yönelik yeni ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatını vermişti.

Fed sözcüsü, söz konusu değerlendirmenin mevcut kural ve standartların sıkılaştırmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesine destek vereceğini, bu konuda uygun değişiklikler yapacağını ve değişikliklerin ilgili mevzuata ekleneceğini söylemişti.

Geçen hafta Boston ve Dallas Fed başkanlarının kişisel portföyleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

İKİ YETKİLİ HİSSELERİNİ SATACAK

ABD'de Fed şu an ayda 120 milyar dolarlık varlık alımı yapıyor. Bu varlık alımlarının, zenginlerin ellerindeki varlıkların değerlerini şişirdiği ve zengin ile fakir arasındaki uçurumu daha da büyüttüğü yönündeki yorumlar giderek artıyor.

Tam da bu tartışmalar yapılırken, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın Fed'in varlık alımları yaptığı dönemde bazı yatırımlarda aktif işlemler yaptıkları ortaya çıkmış, iki isim bireysel portföylerindeki hisse senedi varlıklarının tamamını eylül sonuna kadar elden çıkaracaklarını duyurmuştu.
Sözcü
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