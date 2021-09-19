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Erdoğan: Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajının düşürülmesine dair, 'Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim' dedi.
19 Eylül 2021 12:40
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Erdoğan: Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Meclis açıldığında uzatmadan meclise göndereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Bu konu ile ilgili tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları belli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü kendilerini tekrar dinleyeceğiz. Dinledikten sonra oradaki başlıklarla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Bu konuda da Meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız."
Memurlar.Net
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