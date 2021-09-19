Erdoğan: Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek
|19 Eylül 2021 12:40
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
"Meclis açıldığında uzatmadan meclise göndereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:
"Bu konu ile ilgili tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları belli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü kendilerini tekrar dinleyeceğiz. Dinledikten sonra oradaki başlıklarla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Bu konuda da Meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bahçeli'den 'gazilik' açıklaması: Oranı, yüzdesi olmamalı
19 Eylül 2021 14:34
|Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
19 Eylül 2021 12:15
|3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
19 Eylül 2021 09:03
|TBMM'de yeni yasama yılı hazırlıkları son aşamada
19 Eylül 2021 07:52
|Cuntacıların ismi silinsin: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
19 Eylül 2021 07:35
|Gürsel Tekin: CHP içindeki akraba atamaları beni rahatsız ediyor
19 Eylül 2021 00:22
|Erdoğan yurt dışına çıkıyor, Fuat Oktay vekalet edecek
19 Eylül 2021 00:08
|19 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Eylül 2021 00:04
|Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidecek
18 Eylül 2021 22:52
|Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü
18 Eylül 2021 22:29